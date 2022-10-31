Kolas轟徐榛蔚「夫妻輪政不可取」：有意見就跟我辯論

▲民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka近來遭到花蓮地方媒體抨擊，認為她空降、充滿攻擊與挑撥，而現任國民黨籍縣長徐榛蔚遠遠超過她。對此，Kolas透過一篇題為「夫妻輪政不可取」的文章反擊，並向徐榛蔚與前縣長傅崐萁喊話，強調如果對於花蓮飽受批判的「家庭政治」有意見，那就要擺脫共產黨式的世襲心態，透過民主程序與她辯論。

Kolas表示，2009年，當傅崐萁先生連任花蓮縣縣長，想任命自己的妻子徐榛蔚女士擔任副縣長，為規避法令，跟徐榛蔚女士「離婚」，兩天後立刻任命徐榛蔚當副縣長，所幸被當時的內政部長江宜樺撤銷，認定傅崐萁鑽法律漏洞。

Kolas說，當時因為傅前縣長被發現與「前妻」徐榛蔚仍屬家人關係，徐榛蔚女士也還跟婆婆住在一起，沒有利益迴避，因此撤銷「花蓮縣副縣長徐榛蔚」任命案。後來在2011年4月傅崐萁與徐榛蔚分別被法院判決偽造文書罪有期徒刑6個月與4個月。

到了2014年，Kolas表示，傅崐萁要拚連任花蓮縣長，為擔心炒股案定讞入獄，竟創下台灣政治史上的先例，「買雙保險」，叫妻子徐榛蔚也登記參選花蓮縣長。她說，徐縣長候選人競選期間不斷呼籲選民投票給傅崐萁，時任國民黨花蓮縣長參選人蔡啟塔甚至北上憤而指控，徐榛蔚幫傅崑萁拉票，已違反選罷法。

Kolas表示，自己向來尊重女權，妻子本來就不該成為丈夫事業的犧牲者，若妻子想從政，當然有權利，但若這位妻子，自甘成為男權的禁臠，成為丈夫的附庸以遂行其政治目的，那就不足取。

針對批評她的媒體評論，Kolas說，她敬重媒體，自己從事新聞工作超過15年，所以看得懂新聞，她認為，媒體敢寫評論，記者就要敢署名；若該篇為政黨徐縣長陣營的業配，文末就請誠實註明「廣告」兩字。

Kolas向徐榛蔚與傅崐萁喊話，強調如果對於花蓮飽受批判的「家庭政治」有意見，那就要擺脫共產黨式的世襲心態，鼓勵透過真正的民主程序，與她辯論，把「清白」的真相，公開、透明、攤在陽光下，證明夫妻輪政不存在。