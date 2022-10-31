新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

▲ 新北市議會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

選戰倒數！新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）分別由1號候選人鄭宇恩（民進黨）、2號候選人陳偉杰（國民黨）、3號候選人彭莉惠（民進黨）、4號候選人陳靜儀（民眾黨）、5號候選人陳家琪（國民黨）、6號候選人蔡錦賢（無黨籍）形成6搶4的局面。

▲ 新北市第一選區候選人鄭宇恩。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員鄭宇恩）

新北市第一選區的4席次中，民進黨議員候選人鄭宇恩已連任兩屆，就任期間雖懷有身孕仍勤跑行程；國民黨議員候選人陳偉杰則在2018年的選戰以2萬9491票的成績拿下第一高票當選，其後對於「淡北道路」、「淡海新市鎮」、「淡海科技園區」等各項有關淡水的發展相當關注；無黨籍議員蔡錦賢則以三連霸的姿態投入此次選戰，期盼爭取四度連任。

▲新北市第一選區候選人陳偉杰。（圖／翻攝自Facebook／陳偉杰 Chen Wei-chieh）

在新北市第一選區中已有3席次選情相對穩定，剩下的1席次將由民進黨、國民黨及民眾黨候選人爭取。民進黨候選人彭莉惠屬蘇系人馬，原同為蘇系的前立委呂孫綾登記有意參戰，其後禮讓彭莉惠改為出任單水區競選主任競選委員；國民黨四連霸現任議員戴麗香因身體因素不再參選，由具有經濟跟財政金融專業的陳家琪出戰，在競選看板上有兩人合照，交棒意味頗為濃厚；民眾黨候選人陳靜儀選戰相對藍綠候選人選戰資源較少，盼以財經與長照相關的經驗贏下選戰。

▼新北市第一選區候選人蔡錦賢。（圖／翻攝自Facebook／蔡錦賢）