我媽快死了！裝可憐哥從三總借到榮總　自稱「總統府刑警」騙很大

▲有詐欺前科的58歲余姓男子，出沒台北榮總外裝可憐向住院病患家屬借錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐欺前科58歲余姓男子，在榮總旁地下道見葉女上前搭訕，自稱「高廣義」接著裝可憐稱母親急動手術需借錢，葉女動了惻隱之心借5000元；他又在榮總見到方女，謊稱與其父親相識，需借錢付母親住院費，於心不忍的方女拿3萬2000元出借，余男遲遲未還錢，2人各自報案提告。士林地檢署偵結，依詐欺罪向法院聲請簡易判決。

58歲余男化名「高廣義」以「母親生病快死」名義借錢，從2020年開始，在三總向蘇女佯稱自己是中華民國海軍指揮官，經常出入總統府，最近準備要升官，待會能看到升官新聞，但母親生病快死了，身上吃飯錢都沒有，導致蘇女當場借1萬1000元給他。

食髓知味的余男，2021年2月8日又向于男自稱將成為中華民國海軍總司令，但身上所帶現金一時不夠支付心導管費用，對方立刻借1萬6000元，狡詐的他留下假聯絡方式，導致蘇、于聯繫不到人，只好報警。法院審理後，依詐欺取財罪，處有期徒刑10月。

▲有詐欺前科的余男從三總騙到榮總。（圖／記者宋良義攝）

從三總騙到榮總的余男，今年1月15日在北榮地下道見到葉姓民眾，上前搭訕，得知對方是病患家屬，立刻裝可憐稱自己母親需要動手術需借款，以此詐得5000元；同年3月10日晚間，在北榮中正樓見到方姓民眾，謊稱與其父親熟識，談話過程又刻意假裝接電話，導致方民誤會余男母親真的住院，立刻拿32000元出借。

葉民、方民向檢警表示，余男自稱是總統府刑警大隊，加上母親住院，因此才會誤信他有還款能力，豈料都聯繫不上人；余對於犯行也坦承不諱。

士林地檢署偵結，依2個詐欺取財罪，向法院聲請簡易判決，並依累犯規定加重其刑；未扣案犯罪所得3萬7000元宣告沒收。