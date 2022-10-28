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「9條通」詐欺犯跑路300天　睡夢中被警吵醒反嗆「搜索票呢」

▲▼台中警方在桃園逮捕「9條通」詐欺犯，嫌犯睡夢中被吵醒還回嗆「搜索票呢」。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方在桃園逮捕「9條通」詐欺犯，嫌犯睡夢中被吵醒還回嗆「搜索票呢」。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑警大隊偵四隊日前北上桃園要搜索一處機房，不料裡面毫無設備，倒是有1名28歲李姓男子在睡覺，李男被吵醒後，拒不配合，不但不提供身份，還回嗆「有搜索票嗎」，警方追問了30分鐘，李嫌才說出個資，一查，竟然從背了9條詐欺通緝，從宜蘭至南投，被8個地檢署和地方法院通緝，訊問後移送台中地檢署偵辦。

▲▼台中警方在桃園逮捕「9條通」詐欺犯，嫌犯睡夢中被吵醒還回嗆「搜索票呢」。（圖／民眾提供，下同）

警方日前偵辦一起詐欺案件，到桃園巿大溪區一處透天民宅搜索機房，屋內沒有相關設備，卻見李嫌在睡覺，警方詢問個資時，李嫌結結巴巴回答不出來，一下子說證件不在身上，一下子推說不知情，後來不禁警方持續追問，還一度反問「有搜索票嗎」。

李嫌看了搜索票才坦承「之前有卡到案子」，警方用他的身分證號查詢，赫然發現李嫌從去年10月至今年9月，共涉及9件詐欺通緝，包括宜蘭、台北、士林（以上是地方法院發布）、新北市2件、桃園、新竹、台中、南投（以上是地檢署發布）。

警方表示，李嫌先前涉及多起詐欺車手案件遭到調查，索性不到案說明，從新北躲到桃園，期間仍不知悔悟，繼續從事詐欺犯罪，躲了快1年原本以為可以安心睡大覺，沒想到還是難逃警方的查緝。

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