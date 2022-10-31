　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網拍平台「殺價王」被殺翻！3男鑽漏洞　17小時狂撈187萬商品券

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲殺價王的實體商品券兌換系統出現漏洞，讓網友17小時瘋狂兌換187萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台北報導

網路拍賣平台「殺價王」的實體商品券兌換系統出現漏洞，有網友發現，無論到ibon機器換了多少商品券，系統內虛擬點數都不會馬上減少，張姓男子等3人得知後，用不同手機號碼註冊125個帳號，再利用ibon與殺價王網站電腦連線間存有斷點，花了17個小時到超商徹夜兌換價值187萬9,370元的商品券，而且花用殆盡，殺價王憤而提告，台北地院審理，依詐欺罪將張男3人各處2至3月徒刑，可易科罰金，並將犯罪所得沒收或追徵其價額，全案還可上訴。

網拍平台「殺價王」有個特殊的拍賣規則，網友以現金購買平台內的「殺價幣」參加拍賣，拍賣採取「最低且唯一」者得標制，假設截標時有3人出價1元、2人出價2元、1人出價3元，則以3元得標。至於沒得標的網友，可以得到被稱為「鯊魚點」的購物金回饋，鯊魚點數可兌換包括7-11等合作商家的商品券。

▲▼網拍平台殺價王推出特有的最低且唯一競標規則。（圖／翻攝殺價王）

▲殺價王獨創的「最低且唯一」競標規則是最大賣點。（圖／翻攝殺價王）

判決指出，台北一43歲張姓男子在「殺價王」獲得的「鯊魚點」後，到7-11超商列印兌換券，卻發現帳號內的「鯊魚點」並沒有同步減少，覺得有利可圖，將這個漏洞告訴在「小豬出任務」結識的呂、張姓網友，3人從2019年11月起，利用不同電話號碼註冊125個帳號，累積「鯊魚點」後，於2020年3月5日晚上11時起至隔天下午4時許，到ibon重複列印兌換券共計3622張，合計價值187萬9,370元。直到有好心的會員打電話給「殺價王」，告知有這個漏洞，公司連忙查詢後台管理系統，才發現呂男的犯行，立即報警處理，警方循線查出另2位張姓共犯。

張男3人到案後皆坦承犯行，法官審理後，認為3人雖多次重覆兌換鯊魚點數，並列印統一超商兌換券，但應視為接續行為，各論一罪，審酌在工地工作的呂男、擔任公職的29歲張男已賠償部分損失，依共同犯非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財罪，將2人各處2月徒刑，另擔任臨時工的43歲張男則處3月徒刑，可易科罰金，並將犯罪所得沒收或追徵其價額，全案還可上訴。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
韓歌手痛心梨泰院「唱不下去」！　台下不滿爆發肢體衝突
LIVE／梨泰院154死！啦啦女神、選秀男星斷魂　台中桶屍就
護理師控「懷孕被離職」！　亞東醫院回應了
買透天厝送賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」
快訊／花蓮秀林鄉和平村　12時30分起停班課
新竹市長最新民調　「2人平手了」！　
媽媽公司「拖欠310萬搞失蹤」！　蔡允潔遭控揩油月子餐
快訊／印度斷橋增至141死！　才開放5天
快訊／台中桶屍DNA出爐！　確定金錢豹酒女前男友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪雨炸新北！烏來北107線土石崩塌　道路封閉搶修中

清大校友遭爆吸金詐財　告記者、王世堅妨害名譽結果曝

持鐵棍討債...胸遭插刀奔豆漿店求救！高雄男「正當防衛」判無罪

小石虎隨母覓食遭輾肚腸爆出亡　志工初見面即死別籲減速護生

一人分飾二角鑽「代買代付」漏洞　油漆工騙外送員當冤大頭

河濱公園欄杆鏽蝕　婦人一抓竟摔落溝渠腦震盪獲北市府國賠104萬

網拍平台「殺價王」被殺翻！3男鑽漏洞　17小時狂撈187萬商品券

台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友　3年前詭異失蹤

抓到了！開賓士撞偵查小隊長害住院　通緝犯逃7天遭壓制影像曝

預借薪水憂家人遭追討！他夜闖撕毀7張本票　老闆看監視器怒告

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

豪雨炸新北！烏來北107線土石崩塌　道路封閉搶修中

清大校友遭爆吸金詐財　告記者、王世堅妨害名譽結果曝

持鐵棍討債...胸遭插刀奔豆漿店求救！高雄男「正當防衛」判無罪

小石虎隨母覓食遭輾肚腸爆出亡　志工初見面即死別籲減速護生

一人分飾二角鑽「代買代付」漏洞　油漆工騙外送員當冤大頭

河濱公園欄杆鏽蝕　婦人一抓竟摔落溝渠腦震盪獲北市府國賠104萬

網拍平台「殺價王」被殺翻！3男鑽漏洞　17小時狂撈187萬商品券

台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友　3年前詭異失蹤

抓到了！開賓士撞偵查小隊長害住院　通緝犯逃7天遭壓制影像曝

預借薪水憂家人遭追討！他夜闖撕毀7張本票　老闆看監視器怒告

台灣好湯金泉獎網路票選明起跑　投票還能抽iPhone

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！梨泰院看婚宴場地遇死劫　自責潰堤

包・開箱／峮峮拎MJ迷你泰迪TOTE BAG療癒滿分　關穎女兒也在背

豪雨炸新北！烏來北107線土石崩塌　道路封閉搶修中

張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」斗南上場　智慧物流冷鏈園區加速前進

六都中哪裡人最友善？ 網點名「這城市」：連外國人都說讚

終於贏了！詹姆斯26分領軍　湖人結束5連敗奪開季首勝

捲入梨泰院煉獄　她聽周圍慘叫「逐漸微弱」沒聲音：下個就是我！

小S揭國中初戀「牙套惹禍」忍1周提分手：媽媽反對

被蔣萬安批「放寬容積率」釀塞車　黃珊珊嗆：搞不懂議員、市府職權？

社會熱門新聞

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人教訓5小時

新竹九降風太強　1天10人送急診

台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友

許藍方為「私密照」告學長妻　最終結果出爐

慈母3年前菜市場遭割喉亡　竟是19歲女兒叫男友殺人

鬼切騎士害19歲男大生撞飛亡　母悲慟認屍

快訊／內湖汽修廠大火！上班民眾驚恐躲避

8人登山隊能高安東軍縱走　1男無生命跡象

鬼切畫面曝！騎士疑未打燈釀禍

19歲騎士突迴轉　害後車乘客噴飛亡

即／雪隧小客車冒煙！南北雙向道封閉

林姿妙涉貪案今開準備庭　檢列4罪狀

更多熱門

相關新聞

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

男子小黎（化名）在台北監獄服刑，睡前服用安眠藥後，室友小安（化名）竟趁機撫摸、口交得逞。台北地院一審認為，小安犯後積極和解，有悔悟的想法，依犯乘機性交罪處判1年8月有期徒刑，案經上訴被駁回，全案仍可上訴。

夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人教訓5小時

夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人教訓5小時

撿屍泥醉女！淫男又在她門口堵人..這次慘了

撿屍泥醉女！淫男又在她門口堵人..這次慘了

后里男硬匯假女友3萬　警飆「她不配」讓暖男轉做公益

后里男硬匯假女友3萬　警飆「她不配」讓暖男轉做公益

新北騎士拒攔查！撞斷警員手指連犯5法

新北騎士拒攔查！撞斷警員手指連犯5法

關鍵字：

詐欺台北殺價王

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

睡前想吃東西是警訊！睡眠不足4徵兆　醫：秒入睡≠睡得好

蕭閎仁載4人墜山谷！車體嚴重變形

男主播不倫小三開房「恩愛聲太大漏出」消失全節目

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

爸崩潰：女兒最後通話「剩尖叫聲」

男星救梨泰院受難者「CPR邊哭喊」：拜託張眼

死亡陷阱5坪塞300人　疊了7層

被吐滿身血！留學生撐1hr：想活著

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面