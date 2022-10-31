網拍平台「殺價王」被殺翻！3男鑽漏洞　17小時狂撈187萬商品券

▲殺價王的實體商品券兌換系統出現漏洞，讓網友17小時瘋狂兌換187萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台北報導

網路拍賣平台「殺價王」的實體商品券兌換系統出現漏洞，有網友發現，無論到ibon機器換了多少商品券，系統內虛擬點數都不會馬上減少，張姓男子等3人得知後，用不同手機號碼註冊125個帳號，再利用ibon與殺價王網站電腦連線間存有斷點，花了17個小時到超商徹夜兌換價值187萬9,370元的商品券，而且花用殆盡，殺價王憤而提告，台北地院審理，依詐欺罪將張男3人各處2至3月徒刑，可易科罰金，並將犯罪所得沒收或追徵其價額，全案還可上訴。

網拍平台「殺價王」有個特殊的拍賣規則，網友以現金購買平台內的「殺價幣」參加拍賣，拍賣採取「最低且唯一」者得標制，假設截標時有3人出價1元、2人出價2元、1人出價3元，則以3元得標。至於沒得標的網友，可以得到被稱為「鯊魚點」的購物金回饋，鯊魚點數可兌換包括7-11等合作商家的商品券。

▲殺價王獨創的「最低且唯一」競標規則是最大賣點。（圖／翻攝殺價王）

判決指出，台北一43歲張姓男子在「殺價王」獲得的「鯊魚點」後，到7-11超商列印兌換券，卻發現帳號內的「鯊魚點」並沒有同步減少，覺得有利可圖，將這個漏洞告訴在「小豬出任務」結識的呂、張姓網友，3人從2019年11月起，利用不同電話號碼註冊125個帳號，累積「鯊魚點」後，於2020年3月5日晚上11時起至隔天下午4時許，到ibon重複列印兌換券共計3622張，合計價值187萬9,370元。直到有好心的會員打電話給「殺價王」，告知有這個漏洞，公司連忙查詢後台管理系統，才發現呂男的犯行，立即報警處理，警方循線查出另2位張姓共犯。

張男3人到案後皆坦承犯行，法官審理後，認為3人雖多次重覆兌換鯊魚點數，並列印統一超商兌換券，但應視為接續行為，各論一罪，審酌在工地工作的呂男、擔任公職的29歲張男已賠償部分損失，依共同犯非法以電腦製作不實財產權得喪變更紀錄取財罪，將2人各處2月徒刑，另擔任臨時工的43歲張男則處3月徒刑，可易科罰金，並將犯罪所得沒收或追徵其價額，全案還可上訴。