男硬要匯假女友3萬　警飆一句「她不配」暖男夢醒轉捐公益

▲▼后里一名男子硬要匯款給假女友，員警見勸阻無效，突飆「她不配」，男子當場醒悟，將錢轉匯給公益團體。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名54歲林姓男子以為愛情來了，要匯3萬元幫助遠在花蓮的「女朋友」，但匯款戶並不是女友名字，行員覺得有異報警，林男仍堅持這是件善舉，員警見規勸失效，竟狂飆「她不愛你、她不配」，林男當頭棒喝，猛然驚醒，沒把錢匯給假女友，反而當場匯給公益團體，將愛情轉成愛心。

后里區郵局日前受理林男要匯款3萬元給慈善事業，行員機警問道「怎是私人帳戶」、「我請警察查證」，大甲警分局后里分駐所警員涂權書、郭晨瑋馳赴到場，一聽林男所說的情節，當場識破這根本就是「假交友」詐騙手法。

林男說，1個月前透過LINE加好友，認識1名林姓女子，林女表明是單親媽媽又獨自扶養女兒，生活過得辛苦，待取得林男好感後，謊稱家中母親往生，喪葬費還差3萬，希望能完成媽媽的最後一程，林男愛心大爆發，不疑有他，馬上前往匯款。

林男起初還不相信這是詐騙，還不斷強調這是善心義舉，是要幫助人的，警員涂權書見勸阻無效，為了讓林男鎮靜，突然飆一句「她不愛你、她不配」，之後冷冷反問一句「你會隨意把私人帳戶提供給別人嗎？」，而且對方匯款戶名也不是姓林，兩者根本沒有任何關係。

大夢驚醒的林男問員警如何反詐騙，員警表示可以列為警示帳戶，還說，林男如果要做公益，可以捐給有政府立案的公益機構，林男當場爽快回應「我願意」，於是放棄愛情匯款，轉將款項捐做公益。