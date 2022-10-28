扁案國務機要費除罪　吳淑珍、馬永成、林德訓獲不起訴

▲前總統夫人吳淑珍涉詐領國務機要費案，因修法除罪獲不起訴。（資料照／翻攝自Facebook／陳致中）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁與妻子吳淑珍等人，曾被前最高檢察署特偵組起訴，涉嫌詐領國務機要費2740萬元，但因事後《會計法》第99條之1已修法廢止刑罰，高院二審判決相關被告免訴確定，最高檢將吳淑珍與前總統辦公室主任馬永成、林德訓涉案部分移送台北地檢署偵辦，檢察官根據《刑事訴訟法》規定，犯罪後法律廢止刑罰者，不得再予追溯，28日處分吳等3人不起訴。

特偵組原本起訴認定，前總統夫人吳淑珍從2002年7月起，到2006年3月間為止，向種村碧君等貴婦團友人，蒐集購買SOGO禮券等消費後的發票，透過扁家帳房陳鎮慧，交給總統府前後任辦公室主任馬永成、林德訓，經陳水扁指示，這些發票被用來核銷國務機要費中的非機密費，累計金額2740萬252元。

全案在2006年11月起訴後，歷經16年纏訟，法庭上除了得逐張核對發票金額，檢辯雙方更是在國務機要費的法律定位、核銷程序等議題屢生攻防，結果在2022年5月間，全案進入高院更二審程序時，立法院三讀通過院《會計法》第99條之1修法，正式將國務機要費除罪化，高院因此判決相關被告均免訴。

最高檢察署將吳淑珍、馬永成、林德訓等3人涉案部分再移轉台北地檢署進行調查，檢察官根據《刑事訴訟法》規定「犯罪後之法律以廢止其刑罰者，應為不起訴之處分。」認為既然法律已經除罪化，就不能再追訴吳淑珍等人領取這些國務機要費的行為，因此處分不起訴。