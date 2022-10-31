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北北基47校96隊能源小鐵人競賽　推廣節能減碳鬥智救地球

▲北北基47校96隊能源小鐵人競賽 推廣節能減碳鬥智救地球。（圖／記者戴上容翻攝）

▲北北基47校96隊能源小鐵人競賽。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

為培養學童對再生能源永續利用觀念，新北市政府教育局28日於新北高中辦理111年度北北基能源小鐵人競賽，透過九大分區能源中心學校，整合中央、地方政策，並與民間資源協力，提升各校能源教育推展量能，報名隊伍來自新北市、臺北市和基隆市共計47校，96隊参賽隊伍包含國中國小组，還有以特殊教育學生為主的潛能組。

新北市永續環境教育中心29日舉辦頒奬典禮暨能源教育展攤活動，國中組由樟樹實中國中部學生榮獲第一名，國小組由萬里國小學生榮獲第一名，潛能組由忠義國小學生榮獲第一名。會場展示能源小鐵人的競賽成果，將學生創意自製的太陽能車、風力車及動力船展示於攤位，提醒民眾於能源危機的時代中，在日常生活中落實節能減碳。

教育局長張明文表示，透過北北基能源小鐵人活動，整合校內外資源，讓學生能珍視資源，為地球永續貢獻心力。今年更擴大邀請新北市環保局及看見．齊柏林基金會及推廣能源教育成效優異學校一同展攤，透過跨校、跨局處、跨公部門，共同推廣永續能源和節能減碳的觀念。

▲北北基47校96隊能源小鐵人競賽 推廣節能減碳鬥智救地球。（圖／記者戴上容翻攝）

▲北北基能源小鐵人國中組第1名樟樹實中上台，與新北市教育局副局長歐人豪合影。

承辦本活動的萬里國小校長余昆旺表示，今年的北北基能源小鐵人競賽主題，發想於遠古時代的恐龍，人類若再無止盡的損耗資源，造成環境浩劫，恐怕會像遠古的恐龍一樣在地球消失。競賽活動包括能源STEAM王，由參賽學生現場製作太陽能車、風力車和動力船，並進行闖關競賽。能源知識王的部分，則是圖卡配對、能源知識鬥智、節能標章疊疊樂競賽。在能源體能王競賽中，讓學生運用水力及風力來發電，每組團隊必須手腦並用，發揮團隊合作精神，才能爭取好的成績。

三芝國中參賽學生楊禹慧說，能源競賽的題目，大大增進了我們對於環境教育的知識，搶答時很刺激，小組在練習風力發電製作時，雖然歷經多次失敗，最後當看到檢流計的指針轉動時，他們團隊都大叫了，感覺自己做出來的機器很棒呢！佳林國中參賽學生詹婷汶也表示，能源小鐵人真的很有趣，製作風力發電的瓶子時，因為小組沒有事先分配工作，導致現場工作效率很差，這件事讓他知道分工合作是很重要的事，默契是要靠積極來培養的。

教育局表示，新北市透過九大分區能源中心學校，整合中央、地方政策，並與民間資源協力，提升各校能源教育推展量能，目前已有半數以上學校已經取得銀鵝級以上的低碳校園標章，各校已將節能與淨零排放列為基礎工作項目，持續落實永續校園的理念，致力於2050淨零碳的目標。

▲北北基47校96隊能源小鐵人競賽 推廣節能減碳鬥智救地球。（圖／記者戴上容翻攝）

▲北北基能源小鐵人南山高中生為民眾解說能源競賽參賽作品。

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