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社會 社會焦點 保障人權

帶芬蘭客戶吃B.B.Q被抓包嫖妓　女兒加碼爆：爸得陰蝨傳染給媽

▲桃園市杜姓男子與張姓陸籍妻子結婚14年僅4年同居，女兒形容「父母幾無互動」，地院法官判准離婚。（圖／達志／示意圖）

▲新北一名丈夫帶客戶去嫖妓，女兒還爆料說爸爸把陰蝨傳給媽媽。（示意圖／達志影像）

記者劉人豪／新北報導

新北市劉姓男子想要跟妻子離婚，稱結婚20多年的妻子不僅易因小事激動暴怒，甚至動粗，還莫名懷疑他偷腥；劉妻則指經商的丈夫愛亂搞，還帶客戶到三溫暖嫖妓。而女兒出庭時稱：「我爸去大陸回來得陰蝨，傳染給我媽，我媽很生氣。」讓新北法院認為，劉男對婚姻破裂責任較重，判決駁回離婚訴求。

判決書指出，劉男控訴妻子易因小事激動暴怒、動粗，常因小事吵架，除此之外還時時懷疑並監視他的行動，若有應酬或出差回家，就會趁睡覺時搜他衣物及皮夾，發現發票或名片，就立即打電話查證或將把他叫醒盤問，只要交待不清就會發飆。某次帶2名芬蘭工程師去泡三溫暖，回家後妻子找到發票，就暴跳如雷掐他脖子。

妻子的辯稱，丈夫個性強勢，生氣時會突然怒吼、掐她脖子，有次丈夫說帶2個芬蘭人去福華飯店吃B.B.Q，到凌晨4時才回家，她覺得不對勁，翻了皮夾才發現有三溫暖發票，才知道丈夫根本是去嫖妓。

法官傳喚已成年的女兒，問她：「媽媽會常常亂翻你爸爸的皮夾，搜查他的衣物嗎？」女兒說：「沒有，只有一次我爸爸去大陸回來得陰蝨，傳染給我媽媽，我媽媽很生氣，就去翻他的皮夾、衣物的口袋，發現有名片，才知道爸爸是去酒店。」

法官問：「你父母之前有談離婚的事情？」女兒說：「有，爸爸要去中國大陸，媽媽當時就跟爸爸說，希望他可以結紮，要不然我們就離婚，爸爸不願意結紮。因為媽媽想說爸爸有在外嫖妓的紀錄，爸爸又不願意結紮，如果在外面有私生子，所以想跟他離婚。..隔天以後媽媽後悔了，因為他覺得他想要我們(2個小孩)，後來又問爸爸說我們不要離婚好不好，爸爸就說我們都已經跟姑姑說了，怎麼可以這樣子」、」

法官認為，夫妻2人因個性、價值觀不同偶有口角衝突，但近幾年來，已無重大衝突發生，之後因出國工作起爭執，但雙方若能改變溝通表達技巧，甚或經由婚姻諮詢機制化解，衡情應可圓滿處理。另外劉男離家快1年，無正當理由拒絕履行同居義務，也沒支付妻子跟就學子女的家庭費用，認為劉男對婚姻破裂責任較重，因此駁回劉男的離婚訴求。

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