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社會 社會焦點 保障人權

在別人祖墳燒垃圾！小蜜蜂巡場大賺黑心錢　夭壽業者這下慘了

▲▼ 環保局破獲非法廢棄物業者 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蔡嫌在別人家祖墳上燒垃圾被新北市環保局破獲 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

竟然敢在別人祖先墳上燒垃圾賺錢！蔡姓男子長期三芝區「懷恩聖地」上頭非法焚燒垃圾，心細縝密的蔡嫌在場區設立鐵門、裝設監視器，且犯罪位置距門口有700公尺，新北市環保局3個月來另謀小徑開山闢土，21日在檢察官指揮下破獲該案，現場帶回蔡姓及胡姓犯嫌2名，該案最高可處5年以下有期徒刑，併科1,500萬元以下罰金。

環保局說明，該犯罪場址地處偏僻、位於著名三芝區懷恩聖地，再往山區車程10餘分鐘，過去就有不法份子在此處非法使用山坡地紀錄，易手後由「X望苗圃」蔡嫌經營，環保局同仁曾多次前往現場「X望苗圃」蔡嫌多次表示，一定會維護好環境，會在此處種山葵好好經營，杜絕不法份子再次進入破壞環境。

▲▼ 環保局破獲非法廢棄物業者 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蔡嫌（中）被新北市環保局逮的正著 。（圖／記者戴上容翻攝）

豈料，環保局多次發現火光，現場也有焚燒廢棄物後的殘跡，環保局立即通報保七總隊刑事警察大隊報請士林地檢署江耀民檢察官指揮偵辦。環保局發現，縝密犯罪的蔡嫌於該場區路口設立鐵門，並裝設監視器設備，且犯罪位置距門口仍有700公尺，在場內非法焚燒及掩埋廢棄物。

環保局補充，整起蒐證過程困難重重，業者防備心相當重，每次非法收受廢棄物時，均會派出小蜜蜂騎乘摩托車於場區外道路來回巡視，確認沒有異狀始通知廢棄物車輛進場棄置，但都被遠處操作空拍機的重案組同仁全程監控。

▲▼ 環保局破獲非法廢棄物業者 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市環保局辛苦蒐證。（圖／記者戴上容翻攝）

為進一步蒐集更完整證據，重案組派出組內專業同仁帶隊，攜帶鐮刀繩索等設備爬山開路，於場區後方開闢出一條人行小徑進場蒐證，即使如此每次前往更換監視器電池及記憶體設備仍須花費90分鐘以上時間，專案期間至少上下來回10餘次，只希望能將不法份子繩之以法，守護新北市的美好環境。

歷經3個多月蒐證，發現蔡嫌非法棄置廢棄物23車次，並就地放火焚燒或掩埋。專案小組見事證明確，於21日進行現場搜索，並扣回犯罪機具及相關證據，全案違反廢棄物清理法第46條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金。

▲▼ 環保局破獲非法廢棄物業者 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市環保局新闢小徑逮非法廢棄物業者蔡嫌 。（圖／記者戴上容翻攝）

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