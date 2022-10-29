人妻逮夫外遇！摩鐵發票跟情書成鐵證　對象竟是自己閨蜜

▲發票跟情書露餡了，老公外遇的對象竟是自己的閨蜜。（圖／示意圖／達志影像）

記者劉人豪／新北報導

新北市一名人妻結婚10年後，丈夫對她的態度突然丕變，還常常藉口加班晚歸，她偶然整理發票時發現丈夫跟閨蜜去汽車旅館上床外遇，還發現有丈夫寫給閨蜜的情書，讓人妻認為侵害配偶權向2人提告索賠200萬，新北地方法院認定2人的確侵害人妻配偶權，判須連帶賠償30萬元給人妻。

人妻指出，她和丈夫褚男於2010年結婚育有2子，沒想到褚男從2020年開始態度丕變，對她施以冷漠、冷暴力、拒絕溝通、藉口加班晚歸，同年6月甚要求她搬離住所逼迫離婚，到了同年11月褚男同意給300萬元，雙方協議離婚。

等到離婚後，人妻才經由褚男友人那邊得知，在兩人離婚之前褚男早就跟自己的閨蜜發展為男女朋友關係，而且褚男跟閨蜜也坦承有此事，於是人妻向2人提告侵害配偶權，連帶求償200萬元。

閨蜜辯稱，沒有在人妻離婚前和褚男發生婚外情，也沒發生過性關係，情書部分是褚男單方面寫給她，被人妻的弟弟發現後，帶人到她娘家興師問罪，她的家人才會先入為主，認為她與褚男有姦情，並強迫褚男認錯，她沒第一時間跟人妻說有被褚男追求感到愧疚。

褚男則稱，離婚前約一年就跟閨蜜發生婚外情，一時情迷發生短暫外遇，在離婚前人妻其實也有發現，所以才會在離婚時給300萬元當賠償。

法官審酌，人妻帶著親友到閨蜜娘家當面對質時，閨蜜坦承「當初是我愛他」、「對，我不對」、「我今天跟他在一起」、「妳老公這樣子跟我發生關係，妳覺得是我一個人嗎？」等，認定閨蜜與褚男確有婚外情。

法院認為，沒有證據顯示褚男與跟閨蜜有發生性關係，認為人妻200萬求償過高，判褚男與閨蜜應連帶賠償人妻30萬元。