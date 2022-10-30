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新北耶誕城估單日破10萬「比梨泰院案更多人」　觀旅局已研議人流機制

▲新北耶誕城。（資料照／新北觀光局提供）

▲新北耶誕城。（資料照／新北觀旅局提供）

記者蘇晏男／新北報導

南韓梨泰院昨晚的一場萬聖節活動，發生至少百人死亡的踩踏事故，外界格外關注11月11日將開幕的新北耶誕城有無相應的防範措施與機制。對此，新北市府觀旅局表示，按歷年最多的人潮經驗平日單日人潮約10萬，而今年可能要再往上增加，不過市府會採分階段分流機制、一進一出單向通行管制等，以民眾安全第一為活動主要考量。觀旅局也透露，此次活動前已與相關單位針對進場動線及人潮疏散進行研議，後續也將持續討論、滾動式修正。

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節活動聚集約10萬人，卻在舉辦過程中發生大規模推擠踩踏與呼吸困難，至少造成151人死亡、82人受傷，是大韓民國建國以來最嚴重的踩踏事件，南韓總統尹錫悅下達緊急命令，並要求內政安全部長李相民所屬的相關部門，用盡一切資源展開救援。

針對外界關注新北耶誕城有無相應的防範措施與機制，新北市觀旅局向《東森新媒體ETtoday》指出，耶誕城活動人潮，按歷年最多的人潮經驗平日單日人潮約10萬、假日人潮約15萬、演唱會單日約20至25萬，而今年，新北不僅參考歷年數字，還要再往上增加，務求做好人流疏導準備，以民眾安全第一為活動主要考量。

觀旅局說，每年耶誕城活動辦理，尤其演唱會活動，市府相關單位，包括警察、交通、保全人員、府內工作同仁及工讀生人力，一定做好現場安全維護；現場安全計畫，考量入場、出場作業準備，並分階段啟動分流機制，且視人潮狀況應變調整民眾進出場動線，而在主要的出入動線，現場進行路線分流，沿線並部署人力駐站確保民眾不在通道逗留保持路徑通暢。

觀旅局也說，每年進入廣場的主要動線，台鐵往活動會場的主要連通道，會預為做好分流管制，管制人行動線為二，採一進一出單向通行管制；而當廣場活動人潮近8成滿，新北即啟動主入口只出不進計畫，在主要的進場入口（台鐵往廣場連通道）管制進入，並提早在進入活動會場前已分流引導民眾從各出入口分散抵達不同燈區。另外，活動現場除了設置動線指示牌面，活動中也透過舞台主持人持續呼籲民眾勿有推擠行為。

「今年活動精彩，預估人潮將更多，今年也特別規劃雙主燈區以及四個主題燈區，分流人潮參觀動線。」觀旅局表示，活動前已與相關單位針對進場動線及人潮疏散進行研議，後續也將持續討論、滾動式修正；活動期間，現場主要出入口、動線、活動現場均部署一定人力，務求做好民眾動線安全。

此外，新北市長侯友宜今早受訪時也強調，「沒有安全就沒有一切」，他永遠把安全擺在最重要的位置，所以每次耶誕城舉辦過程中，他都會緊盯整個安全上的大小步驟，不管從警力的分佈、在哪一個角落把安全做到位，包括交通疏導、沿路的規劃等，他都會鉅細靡遺，守護市民到耶誕城的安全。

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