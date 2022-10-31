賺到了！打掃祖厝翻出50年寶物　他手捧「黑金」羨煞2千人

▲原PO打掃祖厝翻到寶物。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

大掃除總會有意外的驚喜！一名網友日前打掃祖厝，發現一個外觀土黃色的，上面有不少灰塵，看起來年代久遠的甕，打開一看，居然是曾祖母年輕時醃的菜脯，至今已經過了50年，老菜脯已成為黑金，貼文曝光後掀起討論，不少人大讚撿到寶，「好東西，煮菜脯雞，久咳煮水喝會改善」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，打掃祖厝之前還開玩笑，會不會發現黃金，結果真的發現寶物，他找到一個土黃色的甕，甕的洞口還用塑膠袋隔開，外觀滿滿的灰塵，打開後裏頭居然是菜脯，原來是曾祖母年輕時候醃的老菜脯，時隔50年後，全都變成「黑金」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們大讚很值錢，「有錢也買不到」、「繼續放個一千年以後會被考古學家當成古蹟」、「這個讚！有錢不一定買得到，阿嬤真的很疼孫！幸福喔」、「這甕值錢了，小心被搶」、「這很多懂的人會買」、「陳年老黑金很有價值」、「發財了」、「我家也有，那個打開味道超濃」。

▲網友驚呼撿到寶了。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

還有網友分享老菜脯的料理方式，「如吃西藥傷腎、水腫可煮老菜脯水喝，我用過在75年，真的吃西藥傷腎水腫好東西」、「煮雞湯應該超好吃」、「煮雞湯很好喝，如果久咳不癒，剪一小段泡水喝也很有療效」、「就跟乾貨一樣，洗米水泡發之後燉煮味道很厚」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元