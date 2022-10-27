相親對象「照片神似林志玲」一見面臉綠：是巷口阿玲！1舉動被罵爆

▲網友本來很期待相親，但見到本人後超失望。（示意圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

相親對象本人與照片不符，該如何委婉拒絕？一名男網友表示，家人替他安排認識女生，對方照片神似林志玲，因此非常期待見面，怎料卻大失望，「不是林志玲，是巷口的阿玲」，邊吃飯邊想，現在的修圖技術太強，難以透過照片分辨真假，本以為吃完這頓飯就結束，沒想到對方熱情邀約下次見面，讓他不知所措。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，前陣子家人安排認識女生，看照片想說約了個林志玲，還準備了甜點禮盒赴約，「然後碰面，不是林志玲，是巷口的阿玲」，邊吃飯邊想著，現在的化妝技術還有修圖技術越來越厲害，真真假假難以分辨。

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結束這頓飯之後，對方熱情邀約下一次見面，並提議吃巷口的小火鍋店，「不然每次都讓你請那麼貴，我也有點不好意思」。原PO本來想說不讀不回就好，沒想到女生居然主動問「還在忙嗎？怎麼都不回」，不知道該怎麼回覆才好，「訊息放了幾天都還沒回她，被家人追問幹嘛都不理人家，我該回什麼？」

▲女方積極邀約下次見面。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

貼文曝光，網友認為不喜歡就要直接說，不回訊息反而更不禮貌，「不回應比拒絕還沒禮貌」、「不喜歡就直接說就好有這麼困難嗎，都成年人了」、「我覺得讓女生直接知道，你不喜歡她，不要耽誤別人，她也許是你的巷口阿玲，但可能是別人的志玲」、「直接說吧，造成誤會就更難解決了」。

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