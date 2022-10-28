高端戰士2度確診！飛日本前「PCR陽性」行程泡湯　他愣：快篩陰性

▲原PO再度確診。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

日本終於重新開放自由行、免簽證，就有一名男網友發文表示，原先預計要去日本玩4天，結果因高端疫苗不被承認，他便去做了PCR，而報告結果出來後，讓他頓時傻眼，「我確診了，日本不能去了，機票也取消了」。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他原本預計28日至31日要去日本旅遊，但因為日本不承認高端疫苗，所以他便自費3500元做PCR，而日本格式則要再負擔500元，總計花費4000元。

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原PO表示，做完PCR的隔天報告就出爐，結果「我確診了...日本不能去了，機票也取消了」，他實在無言到不知能說什麼。他也感嘆，去年因為相信政府而接種高端疫苗，如今卻是這種結果，「希望我是第一個打高端做PCR確診不能出國的人，也是最後一個」。

▲原PO快篩陰性。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO也進一步表示，他快篩是陰性，且也不是因為不舒服才做PCR，「我沒症狀、沒任何不舒服」，對於PCR結果是陽性，「我也很傻眼！」他還補充，他6月20日曾經確診，「我這次是第二次確診！」

貼文曝光後，底下網友則風向一面倒，「到底是要黑多久啊？有自己國家的國產疫苗不值得驕傲鼓勵嗎」、「打啥疫苗都會染疫」、「誰跟你說打疫苗不會確診呢？不管打哪牌都會確診啊」、「我打AAM也是二次確診啊，跟高端有什麼關係」、「錯誤訊息～有誰說打疫苗就不會確診的啦」、「確診卻完全沒症狀，是證明高端很有效的意思嗎」、「在那邊帶什麼風向」。

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