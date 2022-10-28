　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端戰士2度確診！飛日本前「PCR陽性」行程泡湯　他愣：快篩陰性

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO再度確診。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

日本終於重新開放自由行、免簽證，就有一名男網友發文表示，原先預計要去日本玩4天，結果因高端疫苗不被承認，他便去做了PCR，而報告結果出來後，讓他頓時傻眼，「我確診了，日本不能去了，機票也取消了」。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他原本預計28日至31日要去日本旅遊，但因為日本不承認高端疫苗，所以他便自費3500元做PCR，而日本格式則要再負擔500元，總計花費4000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，做完PCR的隔天報告就出爐，結果「我確診了...日本不能去了，機票也取消了」，他實在無言到不知能說什麼。他也感嘆，去年因為相信政府而接種高端疫苗，如今卻是這種結果，「希望我是第一個打高端做PCR確診不能出國的人，也是最後一個」。

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO快篩陰性。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO也進一步表示，他快篩是陰性，且也不是因為不舒服才做PCR，「我沒症狀、沒任何不舒服」，對於PCR結果是陽性，「我也很傻眼！」他還補充，他6月20日曾經確診，「我這次是第二次確診！」

貼文曝光後，底下網友則風向一面倒，「到底是要黑多久啊？有自己國家的國產疫苗不值得驕傲鼓勵嗎」、「打啥疫苗都會染疫」、「誰跟你說打疫苗不會確診呢？不管打哪牌都會確診啊」、「我打AAM也是二次確診啊，跟高端有什麼關係」、「錯誤訊息～有誰說打疫苗就不會確診的啦」、「確診卻完全沒症狀，是證明高端很有效的意思嗎」、「在那邊帶什麼風向」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」　限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支不用1元！細滑不卡牙縫好超值

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光！饕客傻：吃不
快訊／立委爆：故宮打破「國寶」！　高層下令封口
海巡少校撿屍女網友　3小時內兩度性侵
一圖看颱風路徑趨勢！周一最接近台灣　雨彈連炸4天
快訊／馬斯克接手推特大開鍘！　CEO等4高層全掰了
才剛上北藝大！　女大生遭特斯拉撞飛死亡
孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」！倒數2個月　玄彬：美好期待

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾經全身癱瘓、手指變形　劉孟捷用生命彈琴感動樂迷

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光！饕客傻：吃不起

賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰崩潰：我年薪百萬繳得起

買1送1也救不回！撐2個月「廖老大加盟店10／31熄燈」老闆曝下一步

一圖看奈格颱風路徑趨勢！「周一最接近台灣」　雨彈連炸4天

「萬聖節王子」來了！超狂媽把兒扮成金童　迷你罐頭塔、紙扇Q爆

翻臉比翻書還快！「最難捉摸星座」TOP3　水瓶就是要讓你猜

高端戰士2度確診！飛日本前「PCR陽性」行程泡湯　他愣：快篩陰性

奈格颱風難捉摸「路徑周日更明朗」　彭啟明：強風大雨延伸下周二

奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆　彭啟明：今明重點觀察期

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

停紅燈拿啤酒猛灌！　嗆警：每個人都有習慣

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

曾經全身癱瘓、手指變形　劉孟捷用生命彈琴感動樂迷

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光！饕客傻：吃不起

賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰崩潰：我年薪百萬繳得起

買1送1也救不回！撐2個月「廖老大加盟店10／31熄燈」老闆曝下一步

一圖看奈格颱風路徑趨勢！「周一最接近台灣」　雨彈連炸4天

「萬聖節王子」來了！超狂媽把兒扮成金童　迷你罐頭塔、紙扇Q爆

翻臉比翻書還快！「最難捉摸星座」TOP3　水瓶就是要讓你猜

高端戰士2度確診！飛日本前「PCR陽性」行程泡湯　他愣：快篩陰性

奈格颱風難捉摸「路徑周日更明朗」　彭啟明：強風大雨延伸下周二

奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆　彭啟明：今明重點觀察期

想讓小孩讀名校　他猶豫「砸7千萬買學區房」！網搖頭：1事更重要

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

帶隊指揮中心夜奔陳時中競總　薛瑞元：純聊天、沒講到高端

陸專家有望來台治療團團　邱太三：任何需求「陸委會都盡力協助」

市值蒸發超890億美元！　美股盤後Meta重挫24.56%

韓國必去的5間星巴克門市！梨大店超療癒、大邱新店帶你來趟古典之旅

批美搞壞對中關係是錯的！　普丁：「裴洛西阿嬤」訪台是挑釁

曾經全身癱瘓、手指變形　劉孟捷用生命彈琴感動樂迷

金門35元「肥厚蚵嗲」好大一顆！酥脆噴汁、滿滿高麗菜絲清甜加倍

溫昇豪專業形象帥出新高度！精準演繹鉅陞建築團隊全進化服務

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

生活熱門新聞

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

奈格颱風增強　吳德榮警告：對台灣威脅不小

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

11月運勢出爐！命理師點名「3生肖」財運旺翻

奈格暴風圈恐掠過東南部陸地　路徑擬拋物線北轉

親親五花肉　害他紀念日分手

奈格最快今轉中颱北轉程度威脅台灣「不排除海警」

停車場遭違停封印　他嘆守法都笨

高端戰士2度確診！他飛日本前「PCR陽性」

結帳手機壞　她拿巨大載具店員笑歪

奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆

周末後恐海陸警連發　有望放颱風假

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

彰化夜市爌肉飯歇業　夫妻倆出面致謝

更多熱門

相關新聞

南韓政府決定派海軍參加日本「觀艦式」

南韓政府決定派海軍參加日本「觀艦式」

日本即將於11月6日在神奈川縣相模灣舉行海軍的「觀艦式」（海軍閱兵儀式），為此日本曾於今年1月邀請包括南韓在內的西太平洋友邦海軍共同參與。最新消息指出，南韓政府今（27）日終於同意派出海軍參加日本主導的觀艦式，距離上一次南韓參加日本主導的觀艦式，已接近7年的時間。

「港灣1號院」熱銷肯定　抗通膨享受高雄繁榮經濟

「港灣1號院」熱銷肯定　抗通膨享受高雄繁榮經濟

高端「無限期」補考？藍酸綠怕影響選情

高端「無限期」補考？藍酸綠怕影響選情

哪些族群該等BA.5疫苗？莊人祥：有什麼打什麼

哪些族群該等BA.5疫苗？莊人祥：有什麼打什麼

開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

關鍵字：

高端疫苗日本爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

奈格颱風增強　吳德榮警告：對台灣威脅不小

韓劇女神當「救火工讀生」客人全看傻

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面