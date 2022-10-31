高虹安民調被追平　柯建銘：藍軍內鬥操作棄保「2024總統局序幕」

▲高虹安。（資料照／記者陳凱力攝）

記者呂晏慈／台北報導

中廣和蓋洛普徵信31日發表新竹市長選舉最新民調，民進黨候選人沈慧虹與民眾黨候選人高虹安以25.96%支持度並列榜首，國民黨候選人林耕仁14.04%敬陪末座。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘透過臉書發表7點觀察指出，若竹市選舉操作棄保就是「白痴藍」，凸顯深藍及本土藍的大內鬥，讓2024年總統局拉開序幕，但林耕仁、國民黨主席朱立倫最難堪、難為，「新竹林耕仁放生？苗栗黑白配，（國民黨候選人）謝福弘亦放生乎？」

▲沈慧虹。（資料照／記者陳凱力翻攝）

▲林耕仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於民調結果，中廣董事長趙少康表示，「深夜拿到調查，覺得『蛤』，怎麼高虹安跟沈慧虹拉平了」，他解讀其實真正關鍵是民進黨的表態率，傾向民進黨的選民上一次民調76.31%支持沈慧虹，這次高達87.42%，暴增11.11%；上次民調傾向民進黨者支持高虹安的比率有10趴，這次卻只剩2趴，換句話說：支持民進黨的人歸隊了。

不過，柯建銘表示，「趙司馬之心操作棄保，用心良苦」，選前最後衝刺時刻，趙少康罕見親自主持民調記者會，別有一番心情，可理解，其實趙少康是自己立法院前輩，1993年也同事過，當時他是「政治金童」，自己卻是「政治菜鳥」，相識、相知、相敬已久，是藍軍一代戰將，獨領風騷30年，今為藍軍憂，藍軍愁，可體會。

柯建銘表示，他認為趙少康的舉動凸顯7個重點：第一，操作棄保，路人皆知，然而1994年前總統陳水扁因藍營棄保不成而當選，1998年則是選民主動棄保，讓前總統馬英九當選，選票不是口袋囊中物，選舉模式無法100%複製；第二，最難堪、難為，不外乎林耕仁及朱立倫，林今天舉行記者會抨擊高虹安助理問題，強勢反攻，「變臉」了反而￼促成內部大團結；第三，朱立倫要如何領導、決斷？新竹林耕仁放生？苗栗黑白配，謝福弘亦放生乎？共伴、雙颱效應，外有柯文哲，內有大諸侯及不同勢力，險象環生，位難坐。

此外，柯建銘也指出，第四，操作棄保的白話文就是「白吃藍」？「白吃午餐」？「白痴藍」？國民黨有青工會、婦工會、小組長、青溪、後憲、眷村、各社團，長期執政各系統基本盤，自己從年輕奮鬥至今快50年了，4代新竹人還拼不倒國民黨，遑論用喊的，網軍出征有效乎？第五，應該是深藍、本土藍的國民黨大內鬥，提早登場，2024年總統局已拉開序幕，在國際局勢及兩岸問題大變局上，國民黨史上大崩盤徵兆已現，提早出現「敦克爾克效應」，值得凝視。

柯建銘表示，第六，至於首席女主角，被力捧的高虹安，從自我的斐陶斐開始，人設變形，加上寄生資策會，違法出差進修，違法兼職，與博士論文侵權，資策會用刑事提告自訴，後續可能引發多起訴訟案，帶罪參選，領資策會創業獎金，拿學位後，立刻到鴻海，涉內線交易？圖利自己，最近又爆專利權歸屬疑雲，從未正面回應，問東答西，逃避最後耍賴，要質疑者拿出證據，舉證責任逆轉，完全不澄清，都是別人抹黑，國家機器，選舉史上第一人，一概不理，理性的新竹市民，看不懂嗎？會買單？喊棄保就棄保？難！

對於民進黨候選人沈慧虹，柯建銘說，第七，她是3人中唯一有城市治理能力，與新竹市前市長林智堅8年改變新竹，要再創新竹光榮，認真、專業、負責努力看得見，民調參考即可，在最後一哩路途上，繼續努力，其他就尊重選民抉擇了。