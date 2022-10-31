屏檢新血漂亮登場　3女檢網路反賄宣導：不買票不賣票

▲屏東地檢署女檢察官黃琬倫、施怡安、李昕庭宣導反賄選 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022九合一大選如火如荼進行，越接近投票日，候選人競爭更激烈，各種妨害選舉之發生可能性也越高，提醒民眾避免誤觸法網，以免妨害選舉公平之宣導日益重要。屏東地檢署日前結合屏東縣政府政風處、屏東市公所、恆春鎮公所及林邊鄉公所合作拍攝反賄選廣告，由今年剛分發的3名女檢察官黃琬倫、施怡安、李昕庭透過網際網路宣導反賄選，隨時隨地提醒選舉不賣票、不買票。

屏東地檢署全員動起來，繼深入各鄉鎮及跨海選舉座談、反賄宣導後，反賄宣導也從實體空間走進虛擬網路，不受時間與空間的限制，也不受天候影響，只要連結下列網址，就可以看到3名女檢察官分別在原住民版、新住民版、台語版反賄選宣導影片裡，對於如何構成賄選及刑責，作法律上的解析跟溫馨提醒。將反賄選做到無時間差、無空間差、無語言隔閡，務求任何族群珍惜手中神聖的一票，在今年11月26日行使的公民權不受污染，達到乾淨選舉、公平競爭、選賢舉能的目標。

屏東地檢署呼籲反賄查賄全民一起來，發現有賄選情事，請立即撥打檢舉專線0800-024-099撥通後再按4，檢舉獎金至少新臺幣50萬元起，24小時接聽專線同樣無時差，不受路途跟氣候影響，讓民眾檢舉安心又方便。

連結網址：

https://youtu.be/88dIGYp0qHo（新住民）

https://youtu.be/z3Ltf85ZUCU（原民版）

https://youtu.be/57ONPWTMwR8（台語版）