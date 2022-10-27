嘉義地檢自製梗圖影片呼籲反賄選　分享、留言抽ipad

▲嘉義地檢署連結優良金鐘台劇梗自製反賄選影片 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年底九合一選舉僅剩倒數一個月，嘉義地檢署除結合轄區內地方性特色活動加強進行反賄選實體宣導外，更積極於轄內地方臉書粉絲專頁進行網路宣導活動，陸續推出幽默、風趣的「高跟鞋篇」、「關公watching you篇」等系列梗圖。

更以優質金鐘台劇及該署自製影片，提醒選民對於周遭如「斯卡羅」般多元的參選政見，要帶著「茶金」的精明來觀察候選人，遇到賄選要有「逆局」的檢舉魄力，最後以「華燈」的優雅投下神聖的一票，同時擁有「俗女」的灑脫來看待選舉結果，千萬不要被候選人利用而成為『賄後ㄟ心聲』的悲情主角。

嘉義地檢署為建立全民共同維持乾淨選風的共識，透過真人真事訪談，自製影片「賄後ㄟ心聲」，並積極結合轄內18鄉鎮及嘉義市共20個地方代表性臉書粉絲專頁分享影片，希望透過影片告訴民眾，賄選的嚴重後果，並呼籲大家應拒絕賄選，呼朋引伴、齊心反賄。並將於官方粉絲專頁辦理「揪您作伙E起來反賄」抽獎活動，抽獎禮物總金額高達新臺幣三萬多元，歡迎民眾動動手指一起反賄選拿大獎，詳情請上該署粉絲專頁。

嘉義地檢署另於轄內各大臉書社團分享活動訊息，自即日起至111年11月16日止，觀看反賄選宣導影片並公開分享、留言，就有機會幸運得獎，獎品包含ipad第10代、聲寶20公升氣炸烤箱、全聯禮券1000元等20多個豐富禮品，歡迎大家踴躍分享。

嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，設計「揪您作伙E起來反賄」抽獎活動是為了讓民眾清楚觸犯選罷法之後果，以提升全民共同反賄選意識，邀情民眾共同響應反賄選，同時提醒民眾遇到賄選時，可撥打（05）2752548或反賄選檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4檢舉。