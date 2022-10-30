屏檢兵分兩路查賄選傳訊14人　1村長、1里長候選人涉嫌買票

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署查察賄選，查獲2村、里長候選人涉嫌賄選，將相關人員帶回偵訊，2候選人、1樁腳被交保，檢方籲請民默踴躍檢舉賄選，對檢舉人身分絕對保密。

屏東地檢署於10月27日再度兵分二路出擊，日前接獲情資指稱潮州鎮潘姓里長候選人為求順利當選，涉嫌透過陳姓女友向選民發放現金賄選，立即由主任檢察官廖偉程、檢察官張鈺帛指揮屏東縣政府警察局內埔分局成立專案小組偵辦，經調查相關事證後，乃傳喚潘姓候選人、陳女到案說明，另帶回選民6人偵訊，經部分選民指證歷歷，承辦檢察官認犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，訊後諭令潘姓候選人、陳女均限制住居。

另萬巒鄉林姓村長候選人與陳姓樁腳涉嫌現金買票，該村候選人僅2位，競爭相當激烈，林姓候選人遂透過陳姓樁腳協助向選民發放現金，以期勝出當選，經主任檢察官劉修言、檢察官鄭央鄉指揮內埔分局積極偵辦，經實施搜索且傳訊選民8人到案，該樁腳與部分選民均坦認交付及收受賄賂，並扣得現金2000元，承辦檢察官訊後向臺灣屏東地方法院聲請林姓候選人、陳姓樁腳羈押，法官訊問後分別諭知林姓候選人、陳姓樁腳各交保10萬元及3萬元。

屏東地檢署持續積極查緝、端正選風。民眾若發現賄選情事，請勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同維護選舉之公平公正性，該署對於所有檢舉案件均有嚴謹之保密措施，對於檢舉人的身份絕對保密。