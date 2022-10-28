郭子乾以「蘇真衝」身分輔選蘇清泉　民眾轟種樹百里「爛路百里」

▲藝人郭子乾模仿「蘇真衝」27日在萬丹萬惠宮廟口開講 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨立委江啟臣全台輔選，27日下午在萬丹萬惠宮廟口開講，為屏東縣長候選人蘇清泉等人助講造勢。藝人郭子乾模仿行政院長蘇貞昌，以「蘇真衝」身分站台，多次以「我不會在廟前發誓」暗酸蘇貞昌，後來聽到台下民眾痛批種樹百里變爛路百里，還回說「這我不知道，你有沒有車？載我去看。」

這場造勢活動，吸引300多人到場。郭子乾一開場先拱海龍蛙兵與海軍陸戰隊軍醫退役的江啟臣、蘇清泉伏地挺身，原本說要喊1、2、3再起來繼續做伏地挺身，喊了「1」沒有下文，江、蘇兩人因此在台上四肢著地撐了快10秒，台上台下笑場一片，炒熱氛氛。

之後隨堂考屏東縣政，江、郭一搭一合，讓蘇清泉暢談縣政及未來施政藍圖。

過程中，郭子乾以「蘇真衝」口吻說，種樹百里讓沿路綠油油一片，真的讓人很讚。台下馬上有人回說，大塞車、路又很爛，罵聲連連。

蘇清泉一聽就說，種樹百里的作法相當粗暴，「哪有人把安全島的土挖光、樹移走，再填土種樹，還要消滅天際線，把電纜線全部地下化」。

蘇清泉表示，歐美道路兩旁也有電纜線等天際化的設備，但他們沒有地下化，因為他們知道遇到停電等問題，很快就可以找到有問題的電線桿進行修復，現在為了消滅天際線，把電纜線全部地下化，之後發生停電等問題，就要花很長時間一段一段找，再開挖修復、重新鋪設柏油路面，造成大家很大的生活不便，就是很嚴重的問題。

郭子乾開玩笑說，「我現在如坐針氈，看誰有車可以載他去看一下。」讓台下民眾哈哈大笑。