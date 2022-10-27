▲桃園頒獎發表廉政桌遊，臺北醫學大學「拜票街」奪冠。（圖／政風處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣校園品格教育、培養正確廉政知能及文化素養，桃園市政府與法務部廉政署共同舉辦「第11屆全國大專院校盃原創桌上遊戲設計比賽」，27日於桃園國小舉行得獎作品頒獎。第一名得獎作品「拜票街」，由臺北醫學大學拿下，獲得獎金五萬元，市府政風處將擇取優秀的作品量產，並發送至市府相關單位及學校。

廉政署沈鳳樑副署長在頒獎典禮中表示，誠信宣導不僅要對公務員實施，更要向下扎根從校園做起，因此，在不斷強化公務員廉潔操守的同時，廉政署亦大力推動將廉潔、誠信及貪腐零容忍等理念納入課程教材，鼓勵反貪倡廉從小做起，呼籲全民一起來反貪倡廉。

市府政風處表示，本次桌遊設計徵稿以廉政教育為主題，針對國小學童所設計，並希望在設計中融入桃園在地的文化藝術與節慶元素，徵件期間自5月底至9月12日止，共有48件作品投稿，進行書面審查後，由來自全臺灣8個縣市(台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市與台東市)學校同學們所創作的24件作品進入決賽，並於本月15日將其桌遊作品進行決賽試玩展示，並經專家嚴密的審查下，10件作品在激烈的競爭下脫穎而出。

市府副秘書長邱俊銘也提到，廉政教育是預防貪腐重要的一環，希望全國大專院校的同學們在設計的過程中，能對於「誠實、信用、公平、正義、守法」等正向廉潔價值及理念有更深入的認識與瞭解，並透過桌遊寓教於樂的特性，讓小朋友在遊玩桌遊的過程中，讓廉潔理念深入校園、向下扎根。

頒獎典禮特別選擇在國小場地，並規劃名為「廉政樂桃桃」得獎桌遊大型化與九款得獎桌遊供國小學童現場體驗，本次第一名得獎作品「拜票街」，結合當下選舉議題，遊戲中民意是靠一步一腳印努力累積來的，而不是用金錢買來的，桃園地檢署也歡迎民眾向檢察官檢舉賄選，一同營造防疫新生活，乾淨好選風。