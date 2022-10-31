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變裝送薯條！9大速食店「萬聖節優惠」快收　麥當勞、漢堡王買1送1

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲9大速食店萬聖節優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天快衝了！《EtTtoday新聞雲》整理9大速食店「萬聖節限定優惠」，像是麥當勞、漢堡王可以爽吃買1送1，加碼還有炸雞買1送10、1元蛋撻以及地瓜免費升級、變裝送薯條等超殺好康，通通不能放過。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP限時一天刮指定品項買1送1券。

●麥當勞
麥當勞今（31）日於APP推出「一指就搗蛋」專屬任務，當天只要完成指定任務，就有機會獲得起司番茄嫩蛋焙果堡、4塊麥克雞塊、酥嫩雞翅等買1送1券，也有大蛋捲冰淇淋等超值優惠券。

●肯德基
肯德基即日起於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」。

●摩斯漢堡
摩斯今（31）日於全門市祭出「黃金夯地瓜免費升級大份」優惠，只要穿戴黑、橘色服裝飾品，或直接唸出魔法密語「Trick or treat！不給升級就搗蛋」，即可直接享有享黃金夯地瓜免費升級大份優惠。

▲▼拿坡里「買1送10」。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞買1送10。

●拿坡里
拿坡里今（31）日祭出「炸雞買1送10」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館今（31）日祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且加碼送英文字母造型薯餅1份，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN今（31）日祭出「變裝優惠」，只要全身有70%以上變裝元素，並到店內用或外帶炸雞餐點，即可免費多吃期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」1份，提醒變裝判定由門市判定，每筆消費限送1組，信義通化店則不參與此活動。

▲▼漢堡王9、10月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王霸王省優惠券剩今天。

●漢堡王
漢堡王「霸王省優惠券」剩下今（31）日最後1天，一共有7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元。

●必勝客
必勝客即日起至11月7日祭出平日外帶限定「指定小比薩149元起」優惠，一共有8口味選擇，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、彩蔬鮮菇、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉，其中，最划算的就是原價360元的夏威夷比薩下殺53折，只要199元就能吃到，而人氣章魚燒也有57折優惠。

●達美樂
達美樂即日起祭出外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽；加碼還有外帶99元披薩、捲餅套餐，平日一至四限定吃，以及外送披薩買大送小等好康。

▲▼達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂外帶限定大、小披薩半價吃。

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