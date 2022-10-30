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為慈父打疫苗！埔榮護理部主任拍下感動瞬間　獲該院攝影展金牌

▲台中榮總埔里分院舉辦第三屆「埔榮之美」攝影展，圖為銅牌獎作品「色彩斑斕的深秋圖卷」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲台中榮總埔里分院舉辦第三屆「埔榮之美」攝影展，圖為銅牌獎作品「色彩斑斕的深秋圖卷」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院所舉辦的第3屆「埔榮之美」員工攝影比賽，成果於日前揭曉，院方表示，希望在竭力防疫、守護大埔里地區民眾健康之餘，仍能透過鏡頭詳實紀錄屬於埔里分院的生態及人文之美。

院方指出，這次攝影展特地邀請埔里鎮攝影學會戴列宏、羅健哲、許文章3位老師擔任評審，他們一致認為此次參賽作品水準較往年提升：金牌作品「我的驕傲」，拍攝者為埔里分院護理部主任張瑛瑛，主題是該院護理師為自己的父親注射新冠肺炎疫苗，作品捕捉到父親慈愛的眼神，評審認為照片非常有張力且符合時事，該作品將成為埔里分院走過防疫之路的最佳紀錄。

▲第三屆「埔榮之美」攝影展金牌作品「我的驕傲」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲第三屆「埔榮之美」攝影展金牌作品「我的驕傲」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

銀牌作品「夏之饗宴」，作品構圖完整且光影層次豐富，顏色比例立體且鮮明，評審老師一致認為是非常成功且切題的攝影作品；銅牌作品「色彩斑斕的深秋圖卷」，記錄了埔里分院的風景如畫，頗有歐洲小鎮的氛圍，是非常優美的相片。

▲銀牌作品「夏之饗宴」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲銀牌作品「夏之饗宴」。（圖／台中榮總埔里分院提供）

除金銀銅牌，評審們另選出優選2幅及佳作10幅，將台中榮總埔里分院內各項建築角落、住民影像、自然生態，甚至院內的一草一木一花一樹等，均透過鏡頭展現埔榮之美；院長徐慰慈表示，相關攝影作品現正於院本部二樓「埔榮藝廊」展出，歡迎各位民眾來院參觀，共同欣賞埔里分院建築、四季自然生態及人文景觀。

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