不成功便成仁！　盧秀燕盼：破連任魔咒創第二個奇蹟

記者崔至雲、游瓊華、白珈陽／台中報導

年底選戰進入最後關頭，外界看好現任台中市長盧秀燕，很有機會打破台中升格直轄市後的首長「連任魔咒」，成為第一位連任成功的台中市長。盧秀燕面對《ETtoday新聞雲》專訪時指出，當初在選市長的時候，就抱持「不成功便成仁」心態。現在的她，一樣抱持這樣的想法，但希望可以創造第二個奇蹟。

身為藍營最強母雞的盧秀燕，不但固守自身選區，還頻頻跨區輔選。9月底南下高雄，為同黨市長候選人柯志恩站台。盧秀燕坦言，在台上時想起5年前的自己，「心裡酸酸的」，「台灣雖然小，但每個城市都有自己的政治光譜，南部又更加強烈！」直言現今柯的處境比昔日的她還要艱困，盛讚柯志恩是了不起、勇敢的女性，直言柯唯一欠缺的就是機會，希望這次高雄市民給柯志恩一個機會。

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝，下同）



有著溫暖的心，盧秀燕也有堅忍的一面，面對蔡英文總統與賴清德副總統批評「只有媽媽市長形象不夠」、「只會送往迎來」，盧秀燕反批蔡英文、賴清德，「家中有危機時，媽媽是解決困難，保護家庭的人。媽媽，是家裡的一切！」到了21世紀的今天，如果連國家元首都抱傳統觀念看待女性，女性在社會、家庭中，要如何被尊敬？還爆料自己當初有婆婆的支持才能繼續熱愛的新聞工作。

既溫暖又堅忍的個性，使外界好奇，對於他的生涯安排，是否都有規劃好？面對未來是否也有著「必勝」、「必連任」的決心。盧秀燕指出，過去在小台中、小台中縣的時候曾經有女性的首長，可是成為直轄市的時候，一直都沒有女市長，而她是六都第一位女市長。這是她生命中的第一個奇蹟，外界對於她能不能創造第二個奇蹟，也就是連任，因為台中升級為直轄市後，都沒有市長連任過，「我能不能創造第二個奇蹟，我也很好奇，哈！」。

盧秀燕說，以往在教自己小孩時，都告訴他們，只要你很努力，結果不一定重要，過程反而重要，但你一定要盡全力去做你想做的事情，對於結果則不要太有得失心。

盧秀燕表示，自己從政9年，一直都是這樣的心態，以前在選省議員的時候，大家都會好奇她能不能連任，當時他就覺得，能連任就連任，不能連任也沒關係，至少盡力了。而當在選市長的時候，「其實我已經說出我不成功便成仁，我如果沒有成功，那我就要退出政壇，我不會再回去選立委」。

從盧秀燕堅定的眼神中可以看出，雖然她有著媽媽的溫柔，但也有顆努力不懈的心。盧說，自己一直有一個很好的心態，她對於每一樣事情，都是全力以赴，絕對不會因為有得失心態，就不努力，相反會比任何人都努力。

當年盧秀燕在不被看好情況下投入選戰結果大勝對手林佳龍，到現在成為綠營難纏的對手。在這四年當中，盧秀燕成功創造自己的形象，從「燕子市長」到「媽媽市長」。地方人士普遍認為，盧秀燕身段柔軟、親切，懂得妥協，還有媽媽獨有的溫暖與細膩，雖是國民黨籍，卻在地方藍綠通吃，不僅連任機會高，還很有機會重現4年前票數輾壓民進黨候選人的戲碼。