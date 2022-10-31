人物側寫／從「燕子市長」到「媽媽市長」　盧秀燕成藍團超級天后

▲台中市長盧秀燕總是笑臉迎人，身段柔軟、外柔內剛，各界普遍看好能成為首位打破連任魔咒的台中市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

年底九合一選戰逼近，台中市長盧秀燕挑戰連任，但如今的情況與盧秀燕2018年首次參選大相徑庭，當年盧秀燕在不被看好情況下投入選戰結果大勝對手林佳龍，到現在成為綠營難纏的對手。在這四年當中，盧秀燕成功創造自己的形象，從「燕子市長」到「媽媽市長」。地方人士普遍認為，盧秀燕身段柔軟、親切，懂得妥協，還有媽媽獨有的溫暖與細膩，雖是藍營人，卻在地方藍綠通吃，不僅連任機會高，還有可能重現4年前票數輾壓民進黨候選人的戲碼。

▲如今的情況與2018年首次參選大相徑庭，盧秀燕已成藍營最強母雞，帶領同黨候選人打贏選戰。（圖／資料照片）



燕子在人們眼中，反應敏捷，能在空中穿梭般地飛行，颳風下雨對它們也沒有多大影響。5年前宣布參選，連當台中市區六屆立委的盧秀燕消弭外界對她舊縣區著墨不深的雜音，成功整合國民黨紅黑派系，獲得紅黑兩派大老力挺，在黨內天王陪同下舉行一場又一場大型造勢，也勤跑地方座談會，台上台下都開講，拉近與選民的距離。

當選後的盧秀燕也很懂得抓住擄獲基層的心，會親自打電話給里長說生日快樂，不論藍綠里長皆是，讓不少老里長訝異「當里長這麼久，第一次接到市長電話！就算是民進黨的也會感動。」另外，去年疫情衝擊，疫苗短缺，盧秀燕仍不顧中央反對，堅持將里鄰長納入疫苗優先施打族群內，完全擄獲基層的心。

▲不同昔日需要黨內天王站台，盧秀燕走到哪裡，都已是藍團中站C位的超級天后。（圖／記者游瓊華翻攝）



與昔日不同的是，盧秀燕不再需要等著天王舉起她的手高喊「凍蒜」，今日的她已然成為「藍團」C位女主角，各縣市候選人競相邀約站台，她也回應「係以報恩、盡己之力」，到外縣市幫同黨縣市長候選人輔選。

但相同的是，盧秀燕仍每日在下班後，與台中議員合辦辦一場場迷你、幾百人的「鄉親來燕會」，親切風格始終如一，放低身段、鞠躬彎腰的親切感，依舊把每個選民的心都「顧迢迢」。不論外界如何抨擊她的跨縣市輔選是為總統大位鋪路，燕子依舊維持優雅的身影，按著自己的步調慢慢飛！