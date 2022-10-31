自由民調：苗栗縣長之戰徐定禎24.4%領先　「正藍軍」謝福弘僅拿8.87%

▲右為民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，左為其女兒模特兒里唯。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者皮心瑀／綜合報導

苗栗縣長選戰藍軍分裂，也讓戰況更加激烈，隨著大選進入倒數， 《自由時報》最新民調指出，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎以24.4%領先群雄，緊追在後的是以無黨籍身分投入大選的現任苗栗縣議會議長鍾東錦，獲得21.26%支持度，剩下依序為時代力量候選人宋國鼎10.87％、國民黨候選人謝福弘8.87％，另無黨籍候選人吳盛聖1.05％。

鍾東錦與基層關係深厚，這次參加大選因過往前科屢屢成為對手攻擊目標。徐定禎喊出「反黑」訴求猛打；宋國鼎則連開數場記者會踢爆其黑歷史，但也發文反批徐定禎；而謝福弘則以「正藍軍」之姿盼能集中選票，但根據《自由時報》調查，此舉似乎未能奏效，支持度僅獲8.87％，落後鍾東錦12.39個百分點。

徐定禎領先鍾東錦3.14個百分點，但在勝選看好度仍由鍾東錦勝出，拿下30.54％，徐定禎為19.89％；而在在政黨傾向部分，苗栗縣泛藍支持度為19.41％、泛綠18.74％、民眾黨5.23％、時代力量4.47％，其他為0.86％，另有51.28％不偏任何政黨。

該調查為自由時報民意調查中心於10月26日至28日晚間進行，成功訪問苗栗縣1044位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.03個百分點內。調查是以苗栗縣住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣，並對受訪者性別與年齡加權；經費來自自由時報社。