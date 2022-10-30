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梨泰院驚見「蜘蛛人」21秒爬牆掛招牌上！求生一幕瘋傳：判斷正確

記者許力方／綜合報導

南韓首爾梨泰院爆發大規模推擠153死的悲劇，輿論反思遇到類似意外如何自保？就有目擊者拍下，當時窄巷內瞬間湧入大量人潮，被擠到呼吸困難，一名外籍男子試圖「逃離死亡」，當機立斷化身「蜘蛛人」，直接往旁邊牆上攀爬，爬到近2層樓高的招牌上。影片引發瘋傳，網友驚嘆他靈活思考、求生欲很高。

梨泰院29日晚間舉辦解封後第一個萬聖節派對，事發地點位在地鐵站出口通往商店街的窄巷，這條下坡路段狹窄陡峭，寬度僅4公尺，卻瞬間擠進數百人，消防於深夜10時15分開始突然接到數十起被人群擠壓昏倒的報案，一人跌倒引起骨牌效應，倒下的人層層堆疊，甚至有不少是站著的狀態被活活擠死。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。總統尹錫悅30日視察。（圖／路透）

現場猶如人間煉獄，痛苦的尖叫、求救聲此起彼落，當時有不少目擊者都拍到，有一名在人群間的外籍金髮男子眼見事態不對勁，乾脆跳上一旁店家的牆上開始攀爬，眾目睽睽下，一路往上爬到1層樓高的「TROUBA DOUR」招牌上。21秒的影片在推特引發瘋傳，網友驚呼「滿滿的求生欲」、「爬上去了應該沒事」、「聰明人」。

批踢踢鄉民也轉發直指「推擠中出現的梨泰院蜘蛛人，看來這個外國人很有危機感」，底下上百樓推爆「懂得生存」、「靈活思考很重要」、「這求生意志很高啊」、「臨場反應很強」、「個人主義vs集體主義最強烈的對比」，甚至認為「教自救都是屁，這才是正解」、「判斷正確，體力也能支持」、「這才是對的，往高處爬」。

綜合外媒報導，在踩踏事件爆發後，現場民眾全擠成一團，尖叫聲此起彼落，再加上現場十分吵雜，附近夜店的音樂蓋過了人群的呼救聲，導致前方人群高喊「後退」時，後方不知情的民眾聽成了「推」，加重了悲劇的發生。由於現場實在過於擁擠，於是有不少人嘗試趴牆站立，或是踩上附近的電箱或啤酒箱，試圖爬出人潮逃離，其中就包含這名爬牆試圖逃離死亡的外籍男子。

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