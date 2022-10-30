不滿救國團、婦聯會受蔡政府壓迫　雷倩：他們下的命令我們全提告

▲雷倩30日出席救國團遊行並致詞 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

救國團今（30日）發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，抗議蔡政府跟黨產會「官逼民反」。對此，婦聯會主委雷倩出席並致詞表示，蔡政府把救國團跟婦聯會喊為特權、視為壓迫，但婦聯會對黨產會無理的行政命令，完全不服，因此跟政府展開漫長行政訴訟，「只要他們下命令，我們就不服，他們下的命令，我們全部都提告」。

黨產會2018年認定救國團是國民黨附隨組織，且於今年7月處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元不當取得財產為國有，另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。對此，救國團30日發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，表達抗議。此遊行除雷倩外，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、呂秀蓮、前行政院長毛治國、立委游毓蘭、吳斯懷、廖國棟、李德維、林奕華等人皆出席。

雷倩致詞時表示，救總、救國團跟婦聯會都是黨產條例、黨產會壓迫對象，三個團體當年在國家非常艱困時，承擔重大責任，一起用公私協力方式，解決中華民國各種迫切問題，但蔡政府卻把三個組織的承擔喊為特權、把努力視為壓迫，甚至那段時間所有愛國行動，都被指稱是洗腦、是為了威權體制、是掌控人民的恐怕作為。

雷倩提及，救國團是參與人數最多、影響最深遠的，而婦聯會則是被壓迫最長遠的；107年莫名其妙把婦聯會定為國民黨附隨組織，隔年沒理由沒收婦聯會所有財產，接著109年內政部取消婦聯會組織登記，再過一年沒收美齡樓，四年中，每隔13個月用公權力的刀砍在婦聯會上，刀刀見骨。

雷倩說，很多人說為什麼不走上街頭，但婦聯會只有一條路，就是老百姓告官，只能在行政法院，因此展開漫長行政訴訟，「只要他們下命令，我們就不服，他們下的命令，我們全部都提告」，至今包括釋憲在內共有14個不同訴訟。

雷倩表示，婦聯會堅決站在捍衛人民權利這一邊，對黨產會無理的行政命令、內政部可怕的打壓，完全不服，這是民主國家人民應有的權利，因此她帶領婦聯會成員，今一起站在台上為救國團打氣。

雷倩也提到，有許多人的人生受到救國團改變，包括她自己，從高中時無論在活動中上山下海，或在生命最黑暗的時候，救國團輔導員給她開一個窗，而大學時她也做過救國團輔導員、訓練過服務員；她喊話，曾做過救國團的服務員，今天有責任把所學的一切，不被別人污辱為執政黨的威權手段，婦聯會來支持救國團，就是挺自己的記憶、挺所愛的國家、挺子孫的未來。