馬英九憤怒救國團被蔡政府打壓　「再官逼民反會有更多人揭竿起義」

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

救國團今（30日）發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，人潮從凱達克蘭大道與懷寧街口湧到景福門。前總統馬英九現身致詞時表示，他憤怒救國團被打壓，讓他忍無可忍；他也批評民進黨，既不民主也不進步，越來越像一個法西斯政黨，再官逼民反，會有更多人出來揭竿起義。

黨產會2018年認定救國團是國民黨附隨組織，且於今年7月處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元動產為國有，另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。對此，救國團30日發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，表達抗議。此遊行包括馬英九、前副總統吳敦義、呂秀蓮、前行政院長毛治國、立委游毓蘭、吳斯懷、廖國棟等人出席。

馬英九致詞表示，今天在凱道的不是勞工團體，而是奉公守法的教育團體－－救國團，這不是很奇怪嗎？這個國家怎麼回事了？連救國團都要走向街頭了，為什麼？因為官逼民反嗎？

馬英九說，他高中開始就參加救國團活動，尤其大學每年寒暑假都參加，服務公職40多年能夠還有一點能力，跟救國團給他的訓練有非常大的關係，所以他看到救國團受到迫害、打壓，「我就憤怒、我要反抗」。

「真的是讓我忍無可忍。」馬英九表示，怎麼可以把幾十年來從事公益活動絕不落人後的團體，拿來整肅，不像一個民主國家的該做的事情，所以在這裡他一方面給大家打氣，二方面一定要把反對不公平、不正義、不正當行動，繼續下去。

馬英九也提到台灣已是個不自由的民主，政府會查水錶、搞大內宣，在疫苗採購上出這麼多問題，「他們叫他們民主進步黨，但既不民主也不進步」，越來越像一個法西斯政黨，如果再不站出來，情況一定會惡化。

馬英九強調，他是參加救國團的團員，從沒想過這樣的教育、公益團體，會被打成犯罪團體，「我完全無法接受」，所以不論多大風雨，他一定要來支持，要讓大家知道，這個社會不能再沉默了，再官逼民反，會有更多人出來揭竿起義。

▼救國團「公義、自由、和平、救國」大遊行 。（圖／記者李毓康攝）