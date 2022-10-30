「救國團是政府組織」　呂秀蓮出席遊行：你們受委屈應還你們公平

▲呂秀蓮參加救國團「公義、自由、和平、救國」凱道集會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

救國團不滿被黨產會判定國民黨附隨組織，須繳回61筆土地不動產，以及16億元，因此今（30日）發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，抗議官逼民反。對此，前副總統呂秀蓮出席致詞表示，她對國際事務有興趣、決心要替台灣走遍天涯，就是因為曾參與救國團活動；救國團是政府的組織，不管哪一黨都要依法行事，行政法院應還救國團清白。

黨產會2018年認定救國團是國民黨附隨組織，且於今年7月處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元不當取得財產為國有，另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。對此，救國團30日發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，表達抗議。此遊行包括馬英九、前副總統吳敦義、呂秀蓮、前行政院長毛治國、立委游毓蘭、吳斯懷、廖國棟、李德維、林奕華等人出席。

呂秀蓮致詞表示，她對國際事務的興趣，以及知道外交對台灣的重要性，是因為她大一時就參加救國團國際事務研習營，這給她很大的啟示，所以她用感恩的心，謝謝救國團在她年輕時給一個機會，讓她把視野撐大。

呂秀蓮也透露，她也參加過救國團主辦的東西橫貫公路旅行，從西岸走到花蓮，這給她一個機會，決心下一步要走遍天涯，為了台灣她都盡量拚搏，「救國團是很多人青春歲月的一個美好記憶，也是人生志向一個摸索的很重要過程」。

呂秀蓮表示，救國團在處理黨產的時候受到一定委屈跟誤解，據她所知，救國團是民國41年由行政院命令成立的，隸屬於國防部，是政府的組織，不應該用黨產處理，但行政院法院9月裁定，立即撤銷救國團61筆不動產及16億元的欠金，這牽涉到救國團1500個員工、5000位以上老師的生計、工作權。

呂秀蓮說，正義也要合乎公平原則，且要依法行政，「我本身受過政治派害、坐過黑牢，但是我堅持正義、堅持一切要依法行事，我覺得不管哪一黨都一樣」，所以今天來表示支持。呂秀蓮也說，「你們受到委屈，行政法院也應該還你們公平。」