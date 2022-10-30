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不該用梨泰院影射大巨蛋？　陳時中批黃珊珊：一點同理心都沒有

▲▼陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲陳時中今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

南韓首爾梨泰院29日晚間因萬聖節活動，湧入10萬人參加，沒想到爆發踩踏意外，目前已知至少累積超過百人死亡。民進黨台北市長候選人陳時中30日上午以台北大巨蛋案為例，強調交通維護的重要，遭無黨籍候選人黃珊珊批評不該影射，不過，陳下午受訪反嗆，「我覺得真的是一點同理心都沒有」，以這樣的角度思考也會出問題。

陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會後受訪說，這樣的事件實在讓人覺得很傷心，他代表整個團隊表達關心和哀悼之意，但是從這次事件也了解到，公共安全和交通維護的重要性，市長未來一定要特別注意，尤其現在有一個完全沒有營運過的大巨蛋，有逃生路線、腹地太窄等問題，當然目前有訂好一些交通超過2萬人的維安計畫，未來開啟要更小心，這樣的事件一但發生，就讓人覺得非常遺憾，也讓人非常傷心。

媒體詢問，黃珊珊說大巨蛋和梨泰院的事情是兩件不一樣的事情，如果是要影射的話，是非常不智的？陳時中表示，這是人員很多、管理疏散的問題，像這樣的問題如果還在這裡講這樣的話，「我覺得真的是一點同理心都沒有」，而且以這樣思考管理的角度，也會出問題。

此外，媒體追問，如何看待台北市長柯文哲說對大巨蛋問題很有信心等語？陳時中說，有信心當然很好，但戒慎恐懼是必要的，不要因為太有信心而引發遺憾，到時候後悔就來不及了，「我不是說會有出什麼問題，但是在這種事情發生的當下，我們對於這樣的一個情況，一定要非常的虛心，我們要站在非常謹慎的角度看待這樣的事情」，發生了當作一個借鏡，把各種公安都檢討好來，這才是一個正道。

▲▼陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

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