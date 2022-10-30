梨泰院音樂太吵！跌倒狂喊「後退」卻聽成「推」　他徒手爬牆逃生

A man tries to escape from Death during the last night celebrations at the Halloween party in South Korea.



The main cause of deaths was Cardiac arrest...

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記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日舉行萬聖節活動，卻意外爆出嚴重踩踏傷亡事故，目前至少造成151人死亡、82人受傷。有部分目擊者與倖存者在事後還原了現場過程，直指踩踏事件是因現場過於擁擠吵雜，人們相互推擠所致，現場還有人為了逃生，不惜攀爬牆壁至2、3層樓高的地方。

綜合外媒報導，現場目擊者描述，事發當時，梨泰院漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的窄巷湧入了10萬民眾，現場人山人海、摩肩接踵。突然，人群中有民眾意外跌倒，後方的人閃避不及，導致人們在陡峭的小巷中，像多米諾骨牌一樣集體跌成疊羅漢。

在踩踏事件爆發後，現場民眾全擠成一團，尖叫聲此起彼落，再加上現場十分吵雜，附近夜店的音樂蓋過了人群的呼救聲，導致前方人群高喊「後退」時，後方不知情的民眾聽成了「推」，加重了悲劇的發生。

一位現場倖存者透露，「我和朋友們當時被夾在了人群中間，前面的人拼命往後擠，後面的人又一直往前推，導致受困人潮中的我們一直被推來推去，完全無法呼吸，我甚至感覺自己的雙腳快要離開地面了。」

由於現場實在過於擁擠，於是有不少人嘗試趴牆站立，或是踩上附近的電箱或啤酒箱，試圖爬出人潮逃離。網上流出一段畫面，可見當時有一名外國男子為了求生，直接爬到隔壁建築外牆約2至3層樓高的地方，透過爬牆方式脫困。