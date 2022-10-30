警消擠不進梨泰院！錯過「心臟驟停」黃金救援4分鐘　151死主因曝

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院29日晚間發生大規模推擠死傷事件，累計造成151人死亡，而死者大多是因心臟驟停搶救不及死亡。心臟驟停的黃金救援時間僅4分鐘，但根據當時情況，警消接獲通報後雖立刻趕往梨泰院，但救護人員卻被大量人群擠得無法在第一時間靠近事故現場，進行搶救，進而導致大量死傷。

▲救護人員替衣著單薄的患者蓋上保溫毯。（圖／路透）

根據NEWS1報導，梨泰院擠壓事故已造成151人死亡、82人受傷，儘管罹難者的確切死亡原因仍待後續釐清，但是目前已知大部分的死者都是因為受到外部擠壓，導致心臟驟停死亡。傷患被重物擠壓導致心臟驟停時，血液將無法供給至腦部與臟器，如果未能及時實施急救，則會導致腦死，甚至死亡。

▲▼成功脫困的民眾在一旁休息。（圖／路透）

專家指出，心臟驟停的黃金救援時間僅4分鐘，因此及時對病患實施心肺復甦術才是首要任務。如果發現有人心臟驟停，應該要立刻對其實施心肺復甦術，並通報119。心臟驟停一旦超過5分鐘，體內氧氣會瞬間下降，導致腦部與臟器出現無法復原的損傷。而心臟驟停只要超過10分鐘，根據現在的醫療水準，就難以救回，患者將會陷入嚴重的腦死狀態，或是死亡。

此次推擠事故發生時，有至少10萬人群聚在梨泰院內，而警消人員接獲通報後，雖第一時間派員前往現場救援，但因為人流過大，根本無法及時靠近事故發生的斜坡，被卡在外圍。從現場流出的影片也可以看到，大部分民眾被前後方的人流推擠，也沒有辦法幫昏倒的人實施心肺復甦術。

直到心臟驟停的患者被救出後，救護人員與熱心民眾雖拚了命地做心肺復甦術，仍因錯過黃金救援時機，而出現大量傷亡。

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