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社會 社會焦點 保障人權

丈夫外遇種草莓！人妻索賠敗訴　全因離婚搬家時...留下這東西　

▲▼家門口,家門,鑰匙。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻談離婚時搬家留下鑰匙。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市聶姓男子和洪姓妻子婚後感情不睦，兩人去年6月簽下離婚協議書，7月洪女在還沒完成登記前就先搬家，事後洪女發現丈夫早已交了卓姓新歡，憤而提告求償80萬元，但法官審理發現，洪女在搬離家時，丈夫留言請她「鎖匙放家裡，別帶走」，洪女回「我知道，這樣您的她就得另打一把，對吧」，認定洪女早已知情且接受卓女的存在，判洪女敗訴。

洪女提告主張，她和聶姓丈夫在2012年結婚，但聶男在還沒離婚前，就和卓女擁抱、親吻，還以老公老婆互稱、同居、留下吻痕並稱為草莓季之舉，甚至把相關影片、照片陸續上傳到抖音「我們的幸福小窩」相簿，認為配偶權受損，要求聶男和卓女連帶賠償80萬元。

但聶男辯稱，他和洪女在2021年6月簽立離婚協議書，但因為小孩的監護權、贍養費沒有共識，兩人才一直沒有去戶政事務所辦理離婚登記，去年7月，雙方用LINE協議分居。

聶男還提出洪女搬離兩人住家前，還傳訊息給他的對話證據，洪鼓勵聶「您要好好的～好好照顧自己」，聶回「沒事的，走了這麼久很感謝妳」，洪又傳「我們等下就走嘍！別多慮..事到如今，看開點！人生別半途而廢（好嗎？）下一個更好如您（妳們）所願了！」，聶回「鎖匙放家裡，別帶走。」洪回「是～我知道，這樣您的她就得另打一把對吧。」

聶男認為，洪女早已同意各自生活，互不干涉對方感情生活，前妻對他交女友未表示反對意見，因此沒對她身心造成重大創傷；卓女也辯稱，交往時聶男告訴她已經離婚，小孩由洪女帶離照顧，後來兩人搬到他處，都沒人告訴她聶男還沒離婚，兩人連過年也一起過，否則她不可能把相片、影片上傳到「抖音」，認為洪女的配偶權沒受到侵害。

法官根據洪、聶的對話紀錄，發現洪女提及「您的她」、「妳們」，使用者均為指稱女性之「她」、「妳」等用詞，可見洪女早就知道聶男已有新對象，對話中提及「下一個更好」、「如您（妳們）所願了！」，並對於聶男要求留下鑰匙一事，表示「是～我知道，這樣您的她就得另打一把對吧」，可見洪女已抱持接受的態度，認定她的配偶權未遭侵犯，因此駁回洪女的請求，全案可上訴。

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