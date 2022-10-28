婆婆撞見小王半裸躺媳婦床上！　孫疑惑：為何有2個爸爸　

▲新北一人妻趁老公上班不在家，不管婆婆會看到，經常把小王帶回家中，還要小孩叫他爸爸，互動宛如一家人 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一人夫因在桃園工作沒有每天回家，妻子經常將小王帶回家中，還被住樓下的婆婆撞見小王裸上身躺在她床上，後來人夫得知妻子外遇，人妻索性離家出走，還要小孩叫小王「爸爸」，讓小孩滿頭問號的問阿嬤「為何會有兩個爸爸」，人夫隨後也提告向妻子求償100萬元。新北地院審理，認為雖無人妻和小王發生關係的證據，但2人行為已侵害配偶權，判人妻應賠10萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他和妻子結婚6年，妻子卻與不知名男子發生多次性行為，去年其中1次甚至還在家中發生，被他媽媽撞見，且妻子也坦承有婚外情、想離婚，讓他痛苦不堪，提告向妻子求償100萬元。

婆婆也出庭作證，她住兒子同棟大樓樓下，有各自的大門，平常會到兒子家幫忙洗衣服、帶小孩。從去年起，她就常看到一名男子在兒子家出入，去年8、9月間，媳婦養的貓死了，該男子有來協助清理貓籠，她剛好中午進屋，竟看到男子裸上身躺媳婦床上，媳婦和小孩則在一旁看電視，去年11月底晚上10點多，去收廚餘時又看到媳婦和男子在吃火鍋，後來她有稍微勸告媳婦這樣不好，過幾天早上7點她上樓拿衣服洗，又撞見男子一大早就待在客廳，看到她後就跑到媳婦臥室。

婆婆表示，她原本並沒有跟兒子說這些，因為怕他們夫妻吵架，直到吃火鍋那次她覺得比較嚴重，才跟兒子提醒，後來就聽到媳婦說要離婚，並且離家出走。接著過年時，媳婦和男子一起來家中接小孩出遊，當天晚上孫子回家後，說媽媽要他叫那名男子「爸爸」，還問她「為何會有兩個爸爸」。

法官審理後，認為婆婆證言屬實，雖無法證明人妻和該名男子發生性行為，但由她要小孩叫男子「爸爸」，可以推斷2人交往已逾越正常男女關係，且於去年自行離家，將小孩丟給婆家照顧，自然會造成丈夫的痛苦。但人夫在桃園工作，回板橋家每日通勤並無困難，仍長期沒有每天回家同宿，把照顧子女的責任交給妻子和媽媽，也不是毫無責任，考量雙方經濟情狀，判妻子要賠10萬元，全案還可上訴。