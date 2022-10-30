梨泰院酒吧、夜店林立！昔美軍聚集今吸年輕人朝聖　萬聖節釀憾事

▲梨泰院萬聖節死傷嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院29日發生149死嚴重踩踏事件，當晚估計約10萬人湧入窄巷，之後推擠發生連串效應，最終釀成憾事。事實上梨泰院過去一直是首爾熱門景點，人潮可對比台灣的西門町、信義區，或是香港的蘭桂坊，酒吧、夜店林立，也因長期服務當地駐韓美軍聞名。

梨泰院1950年代酒吧、夜店因駐韓美軍聚集，附近就是駐韓美軍先前主要的部隊主要所在地，在當時逐漸發展成外國觀光客聚集的觀光特區。此外，該地也是多國大使館、大使官邸所在地，還有伊斯蘭教、猶太教等在南韓信仰人數較少的宗教群體的集散地，全韓國第一座清真寺即建於此。

▲上世紀80年代的梨泰院，因美軍駐紮附近龍山基地，時常可見軍眷出來逛街購物。（圖／達志影像／美聯社）

隨著駐韓美軍大部隊遷往首爾南方65公里的平澤市後，梨泰院的美式氛圍漸漸褪去，逐漸轉變為年輕人喜愛的娛樂和購物商圈。這裡也是漢江以北最著名的豪宅區，三星集團第二任會長李健熙的寓所就在梨泰院，他的寓所更是全韓國房價最高的物件。

▲網友上傳今年梨泰院爆發踩踏事件幾小時前的人潮盛況。（圖／翻攝推特）

南韓總統尹錫悅今年5月將總統官邸遷入梨泰院附近的前國防部大院後，梨泰院也再次成為全國焦點。

29日踩踏事件爆發，已知傷亡人數增加至151死、82傷，其中19名為外國人，死者多為20多歲的女性。尹錫悅宣布全國進入哀悼期，首爾市長也終止訪外行程，趕緊搭機返國坐鎮。