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今晚「共伴效應」開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

（圖／氣象局）

▲林定宜表示，奈格颱風目前在呂宋島南方，今會通過呂宋島進入到南海。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

宜蘭縣「大豪雨特報」，北北基花「大雨特報」！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（30）晚起到周二，奈格颱風外圍環流和東北季風影響，也就是「共伴效應」，這段時間雨勢最大。

大豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、花蓮縣

氣象局今晨發布豪雨特報，東北季風影響，今日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

（圖／氣象局）

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局發布「陸上強風特報」，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天白天東北季風影響， 迎風面水氣偏多，東北部有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及花東有局部短暫陣雨，大台北山區及花蓮地區有局部大雨發生機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，今晚起奈格颱風外圍環流影響及東北季風增強，也就是共伴效應，北部及東北部天氣將稍轉涼，北部、東半部及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨，宜花則有局部豪雨發生的機率，而南部地區及中部山區雲量增多，也將有局部短暫陣雨。

林定宜表示，今晨各地低溫約21至24度，預測桃園以北及宜蘭白天高溫約23、24度，其他地區高溫仍有26到31度。

林定宜分析，奈格颱風目前在呂宋島南方，今會通過呂宋島進入到南海，逐漸北轉到東沙島海面，不會發布颱風警報，到周二前最靠近台灣，這段時間雨勢最大；目前來看增強成中颱機率不大，因進入南海垂直風切增大，且海水溫度較低。

▼奈格颱風最新動向。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜指出，周一、周二颱風外圍環流和東北季風影響，也就是共伴效應，北部、東半部和恆春半島雨勢最明顯，有局部大雨，其中周一宜蘭、花蓮有局部豪雨。

林定宜說，周三颱風逐漸遠離，東北季風影響，北部、東半部和恆春半島仍有短暫陣雨，並有局部大雨；周四東北季風減弱，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周五、周六另波東北季風增強，再轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

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