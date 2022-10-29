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台鐵電車線斷落「行車中斷近8小時」！兇手找到了　台鐵要求償

▲▼地方政府維養的善化光文陸橋巨型水泥脫落撞擊台鐵電車線害中斷近8小時。（圖／李姿慧翻攝）

▲地方政府維養的善化光文陸橋巨型水泥脫落撞擊台鐵電車線害中斷近8小時。（圖／李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今下午善化站北端東、西線電車線斷落，西線脫落長達1.2公里，受損嚴重，雙線行車中斷，東線預計今晚搶通，採單線雙向行車，明天才能雙線通車。而害電車線斷落元凶也抓到了，地方政府維養的光文陸橋巨型水泥脫落撞擊電車線，台鐵表示，將會求償。

台鐵台南善化站今(10/29)下午13時05分發生電車線事故，台鐵受損嚴重，包括善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，該起事件導致台鐵已中斷接近8小時，預計今晚先搶通東正線，雙線行車要明天才能恢復。

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該起事件不僅電車線嚴重受損，115次PP自強號北端集電弓遭電車線纏繞損壞，列車卡在途中，旅客一度受困，另一列EMU3000型8792次新自強號在路線上試運轉因電車線故障，傳出三支集電弓遭撞飛。

電車線中段也造成台鐵列車嚴重誤點，根據統計，截至晚間20時，已影響66列次累積延誤2,206分，旅客1萬4,425人次受到影響。

▲▼地方政府維養的善化光文陸橋巨型水泥脫落撞擊台鐵電車線害中斷近8小時。（圖／李姿慧翻攝）

▲▼地方政府維養的善化光文陸橋巨型水泥脫落撞擊台鐵電車線害中斷近8小時。（圖／李姿慧翻攝）

▲▼地方政府維養的善化光文陸橋巨型水泥脫落撞擊台鐵電車線害中斷近8小時。（圖／李姿慧翻攝）

台鐵也抓到元凶了，台鐵在電車線斷落現場發現善化站北端橫渡線電車線上方、光文陸橋樑體下緣，有一巨型水泥塊剝落，長約1.1公尺、寬18公分，撞及電車線之主吊線，主吊線受損後影響電車線張力造成下垂，適逢下行115次自強號進站時被其集電弓勾到，引發一連串事故。

對此，台鐵局表示，台南善化光文陸橋樑是地方政府的橋樑，目前正在了解維養單位為何，該起事件影響民眾乘車，台鐵將會針對電車線、車輛和營運損失向地方政府維養單位求償。

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