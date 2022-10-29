助陣同志遊行！洪婉臻喊「看見台灣彩虹光輝」、吳怡萱萌裝發糖

▲候選人分別現身北市府與西門町拉票。（圖／翻攝洪婉臻、吳怡萱粉專）



記者劉維榛／綜合報導

台灣同志大遊行在今（29）日盛大舉行，上看12萬人力挺性別平權，而北市第五選區市議員候選人也熱情助陣，包括民進黨吳沛憶、洪婉臻、綠黨李菁琪都現身參與；另外民眾黨吳怡萱在西門町發萬聖節糖果，民進黨邵維倫則被一群變裝小朋友包圍討糖吃。

儘管北市下著雨，同志遊行人潮依舊滿滿，洪婉臻在粉專指出，迎來了第20屆的臺灣同志大遊行，一路上我們一起締造了很多紀錄，從亞洲最大規模的遊行，到亞洲第一個同婚合法化的國家，走過了那麼多的年頭，有歡樂溫暖，也有辛酸苦痛。

洪婉臻也振奮喊話，「我們不完美，但我們願意在方方面面繼續努力。未來在這一路上，無論風雨，相信我們年年在街頭相遇，見證彩虹越好越閃耀、台灣也越來越好！」

吳沛憶則在粉專拋出過去政績，4項包括：成功爭取台北首個象徵友善同志西門彩虹地景，推動成為國際觀光打卡熱點；質詢要求確保台北性平教育委員會，保障學生代表席次；監督各校「宗間團體入班」教學情形，要求推動性平教育相關課程須專業審查；持續參與友善議員平台，推動台北市彩虹經濟。

對此，吳沛憶喊話，關於未來，我也提出了性別友善政見，其中一樣就是強化校園的心理健康機制，讓各種性向的孩子都能在成長的路上，受到更多支持，能在挫折時，有人及時拉他們一把。

李菁琪則是昨日現身街頭拉票，她在粉專透露，「除了是同志大遊行的前夜祭外，也是我參選以來第一次掃街拜票，很感謝諸位朋友們相挺在大雨中一起遊行掃街。」今日稍早，李菁琪也熱心向粉絲喊話，「欸等等市府前廣場，綠色大隊見啦。」

由於下周一就是萬聖節，吳怡萱則現身西門町發糖果衝人氣，她頭戴皮卡丘造型髮箍，一手揮著彩虹旗、一手提著南瓜桶子掃街拜票，路人也相當捧場拍照打氣。

最後邵維倫也在粉專PO出灑糖照片，可見一群小朋友為了萬聖節而穿著各式可愛裝扮，紛紛圍在邵維倫的四周討糖果，讓他笑虧「萬聖節被打劫，今天我化身小朋友富翁！連#安妮亞#黑魔女都出現打劫了！」