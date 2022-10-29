代夫出征！廖婉如政策倒背如流　曝林佳龍私底下相處「很無聊」

▲林佳龍太座廖婉如。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍日前確診新冠肺炎，競選辦公室也啟動「分身專案」，多位綠營大咖代表掃街、站台，29日則由林佳龍太座廖婉如代表出席活動，廖婉如致詞時更對林佳龍政策倒背如流，她打趣，政策控就是這樣，跟林佳龍在一起他也不會講有的沒的，都在聊政策，當林佳龍的老婆很無聊，因為他腦袋都只有在想政策。

廖婉如29日出席議員候選人許昭興競選總部成立活動，她致詞時表示，林佳龍是工作狂，所以就算確診一樣沒睡午覺也沒休息，「我也忍不住告訴他，確診不用稍微睡一下嗎？看他手機一直在線上工作，從認識他到現在，他都是這個型。」

廖婉如致詞時對政策倒背如流，她表示，政策控就是這樣，跟林佳龍在一起他也不會講有的沒的，都在聊政策，所以這次也不需要排練什麼，一上台就順利講出來。她也打趣，當林佳龍的老婆很無聊，因為他腦袋都只有在想政策，他就連當立委都要拼第一個簽到，說是要設定議題。

對於林佳龍臨危授命挑戰新北市長選戰，廖婉如受訪時表示，林佳龍有熱情做這件事，所以臨危授命也OK，不管從台北、新北，他就是想做整個北部的國土重新規劃，也看到他的熱情重新燒起來，這是很棒的事情。

對於林佳龍確診狀況，廖婉如指出，他只有前一兩天有點發燒、喉嚨沙啞，相較很多市民遇到的狀況，已經是很幸運的了，如果像恩恩爸這樣家裡有小孩子遇到這樣的狀況，讓人很心疼。

廖婉如的父親奇美集團董事長廖錦祥上月去世，廖指出，父親剛去世，因為自己是長女，還有很多事情需要處理，林佳龍也很體貼，這次原本沒有要讓她參與選舉，也感謝很多議員、立委幫忙，但他突然確診，如果把這個擔子又給大家，實在很辛苦，所以想要盡一點力量。