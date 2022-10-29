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打造桃園成為寵物歡樂城市　張善政推「四個一起」寵物政見

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（29）日出席「桃園汪喵共和國：善哥許毛小孩一個歡樂的家」寵物座談會，分享自己以前收養流浪狗心得。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（29）日出席「桃園汪喵共和國：善哥許毛小孩一個歡樂的家」寵物座談會，分享自己以前收養流浪狗心得。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政今（29日）出席「桃園汪喵共和國：善哥許毛小孩一個歡樂的家」寵物座談會，張善政除分享自己以前收養流浪狗初衷與心得外，也公布自己的寵物政見，推出重新檢討寵物生活區、規劃大型寵物運動公園、催生公立寵物醫院、鼓勵擴增友善寵物旅館與餐廳數量以及開辦「寵物新手」課程等「四個一起」寵物政見，讓桃園成為寵物與飼主的歡樂城市。

這場座談會於大溪區的「Coffee Okane」舉辦，這屬於桃園市少數寵物友善餐廳之一，業者是黃姓夫妻致力提供毛小孩家庭的友善、安全的用餐環境，也會透過交流，傳達正確飼養觀念與知識給飼主。除了張善政出席外，還有20隻毛小孩與近30名飼主也到場。

張善政指出，剛卸任行政院長不久，每週都會回到花蓮務農，有天發現農園門口出現一窩流浪狗，2隻大狗與4隻幼犬，剛開始並沒想收養，後來某日下大雨，聽到幼犬哀鳴，出來看才發現是1隻幼犬跌落水溝，或許是因緣際會，他救起幼犬後就開始照顧這群流浪狗。

張善政說，自己平時也會帶牠們到各地玩耍，但發現大多數旅館與餐廳都無法讓讓毛小孩進去，其中根據桃園市政府動物保護處網站，到今年1月25日為止，全桃園竟然只有5間「寵物友善餐廳」，另外，「寵物友善旅館」相關統計資料更是不足。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（29）日推出「四個一起」的寵物改善政見。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（29）日推出「四個一起」的寵物改善政見。（圖／張善政競辦提供）

張善政認為，因為自己收養毛小孩，所以提出四個「一起」的寵物改善政見，希望當選後讓桃園成為寵物與飼主歡樂城市。第一是增加動保預算，擴增相關人力，市府與飼主一起保護毛小孩，強化動物保護與生命教育，防範虐待與棄養動物，鼓勵學校成立動物保護社團，落實遊蕩動物TNVR。另外全面落實並補助寵物植入晶片與登記制度，重罰棄養動物與違法繁殖場。

第二，增設友善寵物公園，讓毛小孩與飼主放鬆快樂。落實每區都有符合標準的寵物友善公園，檢討改善目前各區寵物公園的數量品質，盤點現有公園內的設施，結合現況增設寵物友善設施，讓飼主與寵物享有更豐富可以一起放鬆休憩的公園環境。針對寵物生活區重新檢討，每區只要有8,000登記寵物數就至少要有一座寵物友善公園，規劃大型「寵物運動公園」，讓我們的毛孩子也有屬於自己的運動場。

第三，催生公立寵物醫院、辦理大型活動，讓毛小孩與飼主一起身心健康。結合公部門與民間力量與資源，在桃園設立教學級的公立動物醫院機構，開設相關研究所與進修課程，提供寵物更好醫療服務與更專業照護；不定期舉辦寵物大會師、運動會、市集等大型活動，讓飼主與寵物有機會互相交流、建立友誼。

第四則是打造寵物樂活環境，大家一起友善毛小孩與飼主，提倡與增加公私部門寵物友善設施，鼓勵擴增桃市友善寵物旅館與餐廳，增加開放毛小孩進入景點。透過正確、尊重方式規劃，提升大家對寵物的友善。開辦「寵物」新手班課程諮詢，從分析合適寵物至如何飼養、一路照護，減少棄養風險，讓桃園成為寵物友善城市。

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