「社群之夜」不敵中年大叔罵人？　宅神曝直播數據：網友背離民進黨

▲蔡英文出席廟口開講活動。（圖／陳時中競選總部提供）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文28日舉辦「社群之夜」，活動中邀請「雞排妹」鄭家純、隨性樂團、呱吉、焦慮主婦等人出場，盼能號召年輕朋友相挺18歲公民權，為年底選戰加溫。然而，「宅神」朱學恒今日卻透露，觀看蔡英文YouTube直播的人數竟比觀看他直播的人數低，狠酸「從何時開始，網路使用者已經背離了民進黨？或是說民進黨從何時開始，已經背離了一般人？」

蔡英文日前在臉書上表示，不論是國際局勢還是處理內政，都很感謝「辣台派」陪她繼續走下去。面對年底的選戰，她要再次邀請「辣台派」陪她一起努力，邀請大家在「人蔘轉大人」社群之夜上，聽蔡英文說出最真實、最完整的「小英心內話」。

然而，宅神朱學恒卻爆料，蔡英文YouTube頻道有超過42萬人訂閱，而「朱學恒的阿宅萬事通事務所」僅有23萬人訂閱，兩者人數差將近一半。但民進黨用全黨舉國之力辦的「社群之夜」，YouTube直播觀看人數竟比他同時間直播的觀看人數低。

朱學恆開酸，「我的頻道的內容就只是兩個中年大叔坐著罵人，但民進黨社群之夜卻是精銳盡出、耗費數百萬。從何時開始，網路使用者已經背離了民進黨？或者說民進黨何時開始，已經背離了一般人？」

▲▼朱學恒表示，民進黨社群之夜直播觀看人數，比他同時間直播的觀看人數低。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）