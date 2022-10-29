陳超明「選邊站」原因曝　轉向力挺鍾東錦：他才是最佳縣長人選

▲國民黨立委陳超明首度公開表態挺鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦29日參加苗栗縣議員候選人陳碧華競選總部成立大會，與國民黨立委陳超明同台。陳超明表示，國民黨的老毛病沒改，總是聯合主要敵人打擊次要敵人，這次應該記取教訓，不要再鬥來鬥去，並表明自己改變選擇轉向支持鍾東錦的理由，直言「鍾東錦才是最佳的縣長人選」，呼籲國民黨聯手次要敵人打擊主要敵人，以免輸了整場選戰。

陳超明表示，鍾東錦歷經「風吹雨打、酸甜苦辣之人生」卻沒有被打敗，反而越挫越勇，這才是苗栗縣長的唯一人選，也是自己改變選擇的原因，懇請鄉親陪著1號鍾東錦，打贏苗栗這一場選戰，一起加油打到贏為止。

鍾東錦陣營認為，這代表棄保效應已發酵，陳超明原是國民黨苗栗縣長候選人謝福弘極力拉攏的人，如今首度公開力挺鍾東錦，不僅帶領群眾高喊「苗栗願景前程似錦，縣長支持鍾東錦」，更呼籲國民黨要記取教訓。

陳超明表示，鍾東錦是礦工之子、母親在市場賣菜，少年時期較為狂野，但「英雄不怕出身」，歷經風吹雨打磨練後仍然一路向善、努力奮發，最後獲得事業成功。他說，白手起家絕對不是一件容易的事情，但唯有這樣的縣長，才能體會基層民眾的生活，才能了解百姓打拚的心情，「鍾東錦才是最佳的縣長人選。」

陳超明指出，國民黨的老毛病沒改，總是聯合主要敵人打擊次要敵人，已經失去中國大陸的江山，這次應該記取教訓，不要再鬥來鬥去，大家應該合作把主要對手打倒。陳超明認為，天下沒有白吃的午餐，也沒有等來的榮耀，更沒有坐在家裏就會有黃袍加身，任何事情都必須經過奮鬥而來。