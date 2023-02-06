夏立言8日率團赴陸　民進黨團憂被併吞：別誤判情勢

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副主席夏立言率領的國民黨大陸訪問團預計於2月8日至17日前往北京等5地訪問。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬6日受訪說，中國設定一個中國、和平統一等政治前提，「本身的政治前提就不正常了，怎麼可能結果是正常的？」呼籲國民黨不要誤判情勢，不要釋放錯誤訊息給國際社會，全世界都不會認為是中華民國去統一中華人民共和國，而是台灣被中國併吞。

鄭運鵬說，國民黨的重要幹部前往中國一定有重要任務，包括前主席洪秀柱、副主席夏立言等人，只是無法從公開發言得到完整的資訊，中國與中國國民黨的交流不是很尋常，中國設定非常明確的政治前提，如國台辦主任宋濤日前稱「只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復」等語，有一個中國原則，又有和平統一、一國兩制，這是中國給國民黨開的條件。

鄭運鵬向國民黨喊話說，請國民黨注意《兩岸人民關係條例》的規範，不管是國民黨、民進黨執政時期的規範都一樣，不要去了中國釋放錯誤訊息給其他民主國家，以為台灣人期待與中國統一，全世界都不會認為是中華民國去統一中華人民共和國，而是台灣被中國併吞，盼國民黨不要誤判。

鄭運鵬直言，國民黨被中國當作統戰宣傳的工具，國民黨跟中國交流不正常，中國設置的政治前提更不正常，兩岸交流應該政府對政府，這是國際慣例，沒有政黨對政府，也沒有「以下對上」這種方式，夏立言說「客隨主便」，但中國就是以「主人」的姿態在看台灣，人家不是把台灣當「客人」，而是把台灣看成「轄下的一省」。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰質疑，夏立言此行真的是國民黨主席朱立倫說的「親美」嗎？國際上會怎麼解讀此會面？尤其國民黨對於近期間諜氣球事件毫不表態，大家會怎麼解讀？夏立言見到宋濤會講「一中各表」嗎，還是其實又是自說自話、卑躬屈膝？