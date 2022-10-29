撞擊瞬間！高雄警官機車公出車禍「頸椎斷裂」送醫　最新傷勢曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄楠梓區高楠公路27日上午11時38分發生一起機車撞上一輛橘色休旅車，47歲男騎士當場昏倒，全身朝上倒地，雙手攤著，讓路過的民眾看得直喊，「這撞得不小」，太嚴重了，民眾也幫忙報警，騎士送榮總治療。而騎士身份曝光，是高雄市警察局婦幼隊的一名柯姓警官，騎機車公出時發生意外，而車禍瞬間的驚險畫面也曝光。

▲高雄市一名柯姓警官發生車禍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲休旅車開出加油站遭直行機車衝撞，男騎士倒地昏迷。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起車禍發生在27日11時39分左右，楠梓區高楠公路945號台糖加油站前，一輛由47歲楊姓男子所駕駛自小客車於加油站加完油後駛出時，與一部在高楠公路直行機車發生碰撞，48歲的柯姓騎士多處受傷由消防隊送榮總救治，楊男未受傷，警方到場後對雙方當事人實施酒測均未發現飲酒情事，進一步訪查時得知柯姓騎士男是高雄市警察局的一名組長。

▲高雄市一名柯姓警官發生車禍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解這名柯姓警官現年47歲，是在「專業單位」擔任組長，當天上午他前往橋頭地檢署參加檢警聯合會議，就在會議結束之後，騎機車要回隊卻發生車禍。當時送醫之後經過核磁共振之後，發現頸椎斷裂，雖然意識清楚，但隨時都有生命危險，而車禍肇事責任，仍待釐清了解。

29日中午左右，柯姓警官所屬單位打電話告知，表明目前柯姓警官雖然還在加護病房，不過意識清楚，肢體手腳可以活動，還有知覺，經過手術之後，比剛車禍送到醫院時的情況有明顯好轉，暫無生命危險。

▲高雄市一名柯姓警官發生車禍，肇事原因還要等初判。（圖／記者吳奕靖翻攝）