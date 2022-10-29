故宮3國寶毀損「傳總價逾25億」　王鴻薇：吳密察重罰應下台！

▲故宮院長吳密察任內期間有三件國寶毀損。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳以信昨爆故宮國寶瓷器被摔破，高層還刻意隱匿，引發各界譁然。台北市議員王鴻薇今（29）日批院長吳密察任內這種國家災難，如果故宮沒有責任沒有隱匿，何以整件事情，一直要到陳以信出來說，才讓全國人民知曉？這不是隱匿國人，什麼是隱匿國人？「不用立刻下台等候調查嗎？」

故宮博物院珍藏許多古代文物，不過昨日卻驚爆有3件明清時代的瓷器毀損，還是被陳以信踢爆才曝光。外傳3件瓷器總價值超過25億元，吳密察則強調沒有隱匿。

王鴻薇表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損。事件發生之後，故宮立刻發出聲明卸責，除了說絕無隱匿外，院長吳密察稱有三案，其中第一案和第二案沒有辦法確認責任歸屬，第三案在確認責任歸屬後，已啟動懲處作業，現在考績會當中。

王鴻薇指出，根據國立故宮博物院典藏文物管理作業要點第十四條，院藏文物如發生損傷或遺失，典藏單位應立即陳報，查明情節，依權責處分。如隱瞞不報，加重處罰。國寶損壞受傷，院長吳密察應立刻解職靜候調查，不能讓這件事隨便就過去，糟蹋國家財產。