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坐等裴洛西回家！歹徒後門直闖「維安漏洞」曝　奪鐵鎚狂敲她老公

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）住家遭歹徒入侵襲擊。（圖／路透）

▲美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

42歲的德裴普（David DePape）28日凌晨闖入美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）住家，奪取鐵鎚、猛烈襲擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）後，還試圖把對方綁起來，直至警方抵達時，甚至宣稱自己正在「等南希」回家。熟悉白宮事務的人士透露，由於議長本人不在家，她的住處就不會佈署維安小組。

舊金山警察局長史考特（William Scott）及知情人士透露，保羅發現住家遭入侵後，偷偷撥打911報案，為了不被發現還使用暗號說話，成功讓接線員察覺事態不對，同時獲得足夠資訊。德裴普從房屋後方進入，與男主人對峙過程中，不斷高喊「南西在哪裡」。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）住家遭歹徒入侵襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西夫妻於1963年結婚，育有5子。圖為他們位於舊金山的住家。（圖／達志影像／美聯社）

美眾院議長辦公室發言人哈米爾（Drew Hammill）聲明，保羅緊急送醫後「經歷一場成功手術，修復顱骨骨折、雙手及右臂的重傷」，被醫師評估能夠完全康復。他也代表裴洛西感謝各界協助及祈禱。另據消息人士透露，直至手術前，保羅都能清醒地與妻子通話。人在華府的裴洛西立刻飛回舊金山，28日晚間已抵達醫院陪伴老公。

▲▼潛入裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（圖／美聯社）

▲42歲的德裴普經常在臉書發表極右翼陰謀論。（圖／達志影像／美聯社）

42歲的德裴普（David DePape）是一名裸體主義者，多年來都在選民登記時，自主登記是綠黨的一員，襲擊前在臉書及部落格發表大量極右翼言論，包括關於2020大選、1月6日國會暴動、新冠疫苗的迷因（meme）及陰謀論，甚至被身旁熟人形容為「脫離現實」。不過，他並未被列入任何追蹤潛在威脅的聯邦數據資料庫。

德裴普落網後，被控謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待長者。舊金山地方檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）表示，當局尚不清楚犯案動機，不過正與美國國會警察、聯邦調查局（FBI）協力調查。

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