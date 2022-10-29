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張國煒飆飛首架A350「喊飛得很順」　新機隊拓展北美航線拚營收

▲▼星宇航空首架A350-900由董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

▲星宇航空首架A350-900由董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空首架A350-900在法國交機，星宇航空董事長張國煒親自駕機返台，原預訂今（29）日下午15時30分抵台，不過在順風加持下，張國煒一路飆飛，提早下午14時03分落地，吸引航空迷搶拍，停機坪噴水禮迎接，張國煒一落地直呼「飛得很順」，強調該機隊將拓展北美市場，對營收有很大幫助。

星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯時間28日中午12時正式交機，機身編號轉為B-58501，不但創業界之首，新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙，星宇航空董事長張國煒也親自架機返台，原本預訂今天下午15時30分抵達桃園機場，不過在順風加持下，張國煒一路飆飛，首架A350-900提早在下午14時03分落地抵台。

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▲▼星宇航空首架A350-900交機，張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空首架A350-900由董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空首架A350-900由董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

張國煒一下飛機後受訪時直呼飛得很順。由於A350-900加入，星宇航空航點將可突破性發展，航網版圖將從亞洲區域拓展長程航線，張國煒指出，星宇航空將拓展北美航線，北美是星宇航空主要市場，A350-900機隊進來後，對整個營收將會有很大幫助。

星宇航空指出，首架A350-900今日抵台，第二架預計於12月交機，A350-900預計可於2023年1月完成驗證上線執飛，初期將飛航東南亞區域航線，並規劃於明年4月正式開航美國洛杉磯。

▲▼星宇航空首架A350-900交機，張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

▲星宇航空首架A350-900由董事長張國煒親自駕機返台。（圖／星宇航空）

星宇A350-900為目前國籍航空唯一配置個人拉門空間頭等艙機型，設四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為全球首架進化版A350，客艙較一般A350增加4吋寬度，乘坐空間更寬敞。A350客艙設計承襲A321neo及A330neo，由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，打造兼具奢華精緻及舒適如家客艙空間。

機上娛樂系統全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的螢幕尺寸分別為32吋、24吋、15.6吋及13.3吋。

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