台大建校百年至少募款30億元　新校長擬籌建百歲紀念館

▲台大校長當選人陳文章表示，將募款至少30億元作為台大創校百年基金。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

台大將在2028年迎接創校百年，本月7日剛出爐的台大新校長陳文章，在今（28日）天的「治校理念及執行策略說明」時，提出以「回顧歷史、立足當前、展望未來」為理念的百歲慶典活動規劃策略，包括將募款創校百年基金，以「至少30億元」為目標，並將籌建台大百歲紀念館，出版台大百年史，紀錄百年發展重要里程碑及重要人事物資料，也將舉辦百歲高教論壇，邀請世界頂尖大學參與，還將積極籌辦校友重聚活動，增強校友連結。

管中閔在去年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，本月7日選出台大工學院院長陳文章擔任新校長，預計明年1月8日上任，陳文章在今天下午舉行當選新校長後的首次公開記者會，並以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，進行治校理念及執行策略說明。

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陳文章提到「八項校務發展策略」，包括積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園、連結充實財務規劃及募款等，其中針對台大將在2028年迎接建校百年生日，陳文章說明以「回顧歷史、立足當前、展望未來」為理念的百歲慶典活動規劃策略。

▲台大新校長陳文章表示，將會籌建台大百歲紀念館。（圖／記者林敬旻攝）

陳文章表示，面對台大建校百年生日，他將會募集創校百年基金，以「至少30億元」為目標，藉此協助建構智慧永續校園及各校區規劃，為下個百年軟硬體建設打下基礎，並規劃籌辦台大百歲紀念館，出版台大百年史，紀錄台大百年發展重要里程碑及重要人事物資料等。

此外，陳文章也表示，將舉辦建校百年的高教論壇，邀請世界頂尖大學參與，藉此回顧與展望全球高教，並盤點台大百年來具有世界影響力的研究成果，最後則是增強校友連結，透過積極籌辦校友重聚活動，鼓勵校友參與學生生涯規劃及國內外研習，並協助建立院系所史事及強化校友會組織。

而陳文章在說明治校理念時，提及建構智慧永續校園及各校區規劃，例如台大校總區智慧永續化，水源校區則是規劃打造為電動公共載具示範基地，徐州路原來的法學院，未來規劃為終身學習校區，竹北校區的台大醫院新竹分院，期許未來成為碳中和及生醫園區，位處中部的雲林分院，是台灣「風能」故鄉，將著重發展永續科技、智慧機械人才培育，並兼顧高齡長照。

