教育部同意了！陳文章獲聘任台大校長　明年1月就任

▲教育部今天同意陳文章擔任台大第13任校長。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學新校長在本月7日揭曉，由台大工學院長陳文章當選，預計明年1月8日上任，外界擔心當年卡管事件重演，教育部今（21日）指出，已經在今天函復台大，同意聘任陳文章擔任台大第13任校長，聘期自112年1月8日起至116年1月7日止。

管中閔在去年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，並在9月6日由校務會議代表針對候選人進行推薦投票，獲得所有校務會議代表中1/3同意即可獲得推薦，最後由台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新等6人出線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大校長遴選遴選委員會在本月7日開會，第一輪先選出二名得票數較高候選人，第二輪針對二名得票數較高候選人，以每位委員圈選一人方式，獲得過半票數才當選台大校長，而上週五會議中，由郭大維與陳文章進入第二輪，最後陳文章獲得13票支持，勝過郭大維8票，今年59歲的陳文章，也順利當選台大校長。

不過，有鑑於現任校長管中閔在2018年當選之後，發生卡管事件，更造成當時教育部長潘文忠下台，外界擔心卡管事件重演，外界詢問潘文忠看法，潘文忠曾表示，目前為止，遴選作業平順，台大會依照相關作業程序，函報教育部做後續聘任，可能台大還在整理相關文件，教育部目前尚未收到，在收到台大函文後，教育部會依照程序函覆學校。

而根據最新消息，教育部證實，已經在今天函復台大，同意聘任陳文章教授擔任台大第13任校長，聘期自112年1月8日起至116年1月7日止。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！